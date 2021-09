Valter Hugo Mãe fala de seu livro sobre avós e netos no 'Sempre um papo'

(foto: Daniel Bianchini/divulgação)





O escritor angolano Valter Hugo Mãe participa do projeto “Sempre um papo”, nesta terça-feira (21/09), às 20h, e conversa com o apresentador Afonso Borges sobre seu último livro, “Sempre serei o teu abrigo” (Biblioteca Azul). Com desenhos do próprio Valter Hugo, a história de afetos familiares aborda a relação de avós e netos. “Um dia, entendi que os velhos são heróis. Passaram por muito, ganharam e perderam tanta coisa. Perderam pessoas. Persistem sobretudo para cuidar de nós, os mais novos, e nos assistirem. Observam-nos”, escreve o autor. Um dos nomes mais reconhecidos da literatura em língua portuguesa, o angolano publicou mais de 30 livros, lançados em vários países. O papo com Borges vai ao ar no YouTube, Facebook e Instagram do “Sempre um papo” e no canal do Sesc Santo André no YouTube.