Mercado Central vira 'sambódromo' de carnaval temporão on-line

Heleno Augusto, do bloco Havayanas Usadas, Gustavo Caetano, do Samba Queixinho, e Nenel, especialista em comida de rua, prometem tarde de domingo animada (foto: Fotos: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





Realizada no Mercado Central, a festa virtual deste domingo (19/9) terá shows com representantes dos blocos de rua da cidade, especialistas em folia cariocas e paulistas, curtas-metragens sobre carnaval e bate-papo sobre a culinária da capital.











"A rua não tem corda, não tem separação, é o espaço mais inclusivo possível. No evento on-line, você perde um pouco isso, mas acho que a questão da internet tem dois lados. Neste momento, é a forma que a gente tem de manter a chama do carnaval acesa" Gustavo Caetano, fundador do Samba Queixinho

Seguindo os protocolos de segurança impostos pela pandemia, o evento on-line será transmitido hoje, das 13h30 às 17h, no YouTube, por meio do canal TV Baixa Gastronomia por Nenel.

ESTACIONAMENTO

Idealizador do “Carnaval tá on”, o mineiro Gustavo Caetano, um dos fundadores do bloco Unidos do Samba Queixinho, garante: “Estaremos todos vacinados e testados. Tudo ocorrerá no estacionamento, em espaço fechado.” Além disso, ressalta, a transmissão será iniciada às 13h, quando já se encerrou o funcionamento do Mercado Central de BH.









“O Mercado Central tem tudo a ver com a nossa proposta. É onde a galera se encontra. Quando vem alguém de fora, é o primeiro lugar que a gente quer mostrar. Ali você encontra um pouco de tudo o que há em Minas, os queijos, os doces, as carnes e as cervejas”, comenta Nenel.





O convite ao jornalista para apresentar a live veio de Gustavo Caetano, que viabilizou o evento por meio de edital da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur).





Convidados de outros estados desembarcarão em BH. A carioca Rita Fernandes integra a Sebastiana – Associação Independente dos Blocos de Carnaval de Rua do Rio de Janeiro, escreveu o livro “Meu bloco na rua” e é coordenadora de conteúdos sobre a folia do canal de notícias Globo News.





A contribuição paulista virá do instrumentista Marcelo Azevedo, um dos fundadores da Orquestra Voadora e integrante do Bloco 442; de José Cury, coordenador do Fórum de Blocos de Carnaval de Rua de São Paulo; e do músico Pedro Keiner, participante do bloco Filhos de Gil.





“A gente não pensa o carnaval como quatro dias apenas”, diz Gustavo Caetano, referindo-se à agenda foliã, que, antes da COVID-19, se estendia por vários meses em BH.





“Ficamos parados por quase dois anos. A nossa chance de botar a cara de novo, fazendo tudo com segurança, surgiu quando veio a oportunidade com o edital da Belotur”, afirma.





As rodinhas de samba, marca registrada da cultura de rua belo-horizontina e também do Mercado Central, estarão representadas em três shows, de 30 a 60 minutos, distribuídos ao longo da programação.





Além de Gustavo Caetano, vão se apresentar os representantes dos blocos paulistas Orquestra Voadora e Filhos de Gil, além do mineiro Havayanas Usadas.





Heleno Augusto, cantor do Havayanas, diz que a live deste domingo é a continuação da ocupação de Belo Horizonte promovida por movimentos culturais e blocos de rua nesta década, o que transformou a capital mineira em fenômeno do carnaval brasileiro.





“A cultura de BH não pode ficar relegada neste momento (de pandemia). Por isso, os blocos daqui trabalharam muito pensando em alternativas para continuar o movimento dos últimos anos”, destaca Heleno.













Tanto o cantor do Havayanas quanto o fundador do Queixinho deixam claro que persiste a preocupação com o novo coronavírus, tanto é que apenas um representante de cada bloco participa do “Carnaval tá on”.

UNESCO

Entre um show e outro, o apresentador Nenel vai falar sobre Belo Horizonte como destino gastronômico recomendado pela Unesco. O jornalista e Virgínia Sasdelli, administradora do canal @bhdicas, contarão casos e revelarão curiosidades sobre as várias faces da folia de rua na capital mineira.





O futuro do carnaval, sobretudo após a pandemia, será tema de debate com convidados e o representante da Empresa Municipal de Turismo de Belo Horizonte (Belotur). Também serão exibidos curtas-metragens relacionados à folia.





Manter no evento on-line o caráter democrático do carnaval – que está entre as maiores festas de rua do mundo – é um desafio, afirma o músico Gustavo Caetano, lembrando que essa manifestação clama por aglomeração e pelo contato físico.











"A cultura de BH não pode ficar relegada neste momento (de pandemia). Por isso, os blocos daqui trabalharam muito pensando em alternativas para continuar o movimento dos últimos anos'' Heleno Augusto, cantor do bloco Havayanas Usadas

ACESSO

A “democracia on-line” não é tão democrática assim, mas o idealizador do “Carnaval tá on” se esforça para liberar a festa no ambiente virtual.





“Infelizmente, muita gente não tem acesso à internet. Por isso, vamos deixar a live gravada no YouTube. Um dia, quem sabe, todo mundo poderá ter acesso a ela”, espera Gustavo Caetano.





* Estagiário sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria

“CARNAVAL TÁ ON”

Neste domingo (19/9), das 13h30 às 17h. Transmissão pelo canal TV Baixa Gastronomia por Nenel, no YouTube.

PROGRAMAÇÃO

. 13h30

Abertura com Nenel.





. 13h45

Exibição do curta “Grito de carnaval”.





. 13h47

Show de integrantes dos blocos Unidos do Samba Queixinho, Orquestra Voadora, Havayanas Usadas e Filhos de Gil.





. 14h45

Exibição de curtas sobre a gastronomia

de BH.





. 14h47

Bate-papo com Nenel.





. 15h

Show de integrantes dos blocos Unidos do Samba Queixinho, Orquestra Voadora, Havayanas Usadas e Filhos de Gil.





. 16h

Bate-papo com Nenel.





. 16h18

Nenel e convidados conversam sobre o futuro da folia e do turismo em BH no cenário pós-pandemia.





. 16h30

Show de integrantes dos blocos Unidos do Samba Queixinho, Orquestra Voadora, Havayanas Usadas e Filhos de Gil.

Entre rodas de samba, dicas gastronômicas e debates sobre a democracia da festa de rua mais famosa do Brasil, o evento “Carnaval tá on” chega às telas dos dispositivos digitais com a proposta de matar um pouquinho da saudade da folia de Belo Horizonte, que vem conquistando multidões nos últimos anos.