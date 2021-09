Horóscopo do dia (18/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Emoções expansivas

A Lua faz conjunção a Júpiter no signo de Aquário. Estamos emocionalmente mais expansivos, ousados e quebrando barreiras. A fé na humanidade e em suas possibilidades se faz alta. O bom aspecto a Mercúrio em Libra traz um tom de racionalidade mais ponderada a este aspecto. Necessidade de socialização, se sentir pertencente a grupos, causas e amizades.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Hoje suas emoções estão ligadas ao coletivo. Sua generosidade e força em prol da coletividade ganha força. Atuação expansiva também nas redes sociais. Há grande mobilização para que você dê sua contribuição para seus semelhantes. Comunicação não violenta, diplomática e ponderada facilitada. Use desta qualidade para trocar com os semelhantes.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Hoje suas emoções se ligam ao terreno profissional, imagem pública e em seu papel de autoridade. Sua atuação no mundo lá fora será ampla, cheia de novidades e possibilidades. Busque atuar no mundo lá fora de maneira diferente do que sempre fez. Sua mente se encontra voltada para o lado pragmático, facilitando a expansão no mundo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje suas emoções estão ligadas à expansão, estudos, fé e inovações. A vida lhe convida a ser mais otimista, romper fronteiras e buscar novidades. Busque entender tudo sob um prisma mais amplo e enxergar o quadro maior das situações. Fortalecimento da fé em si e na vida. Mercúrio, seu regente, lhe facilita a autoexpressão e criatividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Emoções ligadas à vida afetiva, sexual e compartilhada se fazem presentes hoje. A motivação para análise emocional tem sido grande e deve ser incentivada. Busque segurança emocional, mas sem perder a racionalidade e objetividade. O entendimento de questões subconscientes lhe auxiliará a ter trocas mais saudáveis e felizes.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Hoje suas emoções estão ligadas às parcerias e ao amor. Possibilidade de novas pessoas ou de renovar uma relação já existente. Busque estar aberto a enxergar mais o mundo e a vida pela ótica dos outros, isto pode te agregar muito neste período. Sua mente está buscando ponderação e sociabilidade, facilitando o processo.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Emoções hoje na área do trabalho, saúde e rotinas. Você tem sido desafiado a inovar nesta área, mas também sem perder o realismo. Receba as mudanças de braços abertos, sua vida material pode ser muito mais rica e significativa. Mercúrio, seu regente, lhe traz uma mentalidade realista e prática, auxiliando no processo.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Hoje as emoções se atrelam ao uso de sua energia criativa, poder pessoal e consciência. Seja dono de si mesmo, se expresse com mais espontaneidade, generosidade e independência. Busca pela criatividade, por filhos ou sua criança interna. Convite para se aventurar e viver com mais audácia, alegria e menos restrições. Mercúrio no seu signo lhe amplia a expressividade e fala pessoal.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Hoje suas emoções estão ligadas ao emocional, subjetivo, sonhos, lar, família. Este período área lhe pede cura a partir de dentro. Ouse sentir e se libertar de velhas amarras, mágoas e ressentimentos passados. O reconhecimento e vivência de suas questões internas são fonte de cura imprescindível para sua vida agora. Mercúrio lhe facilita o entendimento de nuances emocionais mais subconscientes, facilitando o processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As emoções hoje se atrelam à mente, comunicação e estudos. Busca por entender melhor a vida e suas circunstâncias. A sua sensibilidade lhe traz mais flexibilidade, curiosidade e vontade de inovar. Busque entender as muitas variantes e possibilidades de qualquer coisa. Esteja presente no aqui e agora para se realizar. Mercúrio lhe facilita o entendimento de novos conceitos e possibilidades.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje suas emoções estão ligadas ao mundo material e financeiro. Ótimo período para expandir seus ganhos e buscar avanço na área material. Você é relembrado de cuidar da vida material, se cuidar e se dar mais prazer, buscar traduzir sua força de vontade em progresso material. Prazer e alegria aplicados ao prático. Sua mente está voltada para a realização material e facilita o processo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua e Júpiter no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem hoje um senso de expansão na segurança emocional em si mesmo. Expressará a si mesmo com mais otimismo, alegria, generosidade e sensibilidade. Suas vontades serão intensas e deve aprender a se guiar pelos próprios instintos. Busque fé, amor e entrega à vida.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Hoje as emoções estão ligadas ao espiritual, emocional e subconsciente. A conjunção Lua e Júpiter lhe traz grande necessidade de vivência espiritual, análise subjetiva e expressão artística. Viva seu lado místico, amoroso e universal com plenitude. Conexão interior e com o divino. Se permita momentos de recolhimento, meditação e oração.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com