Especial reúne documentários sobre os 20 anos dos ataques de 11 de Setembro

(foto: HISTORY/DIVULGAÇÃO)

Rigor informativo, acesso a fontes inéditas e qualidade do registro documental são essenciais para relembrar um acontecimento histórico: os 20 anos do 11 de Setembro, quando o ataque ao World Trade Center, em Nova York, traumatizou o planeta, espalhou o horror sobre Manhattan e matou cerca de 3 mil pessoas nos Estados Unidos. Aeronaves comerciais, utilizadas como mísseis terroristas, detonaram as Torres Gêmeas e parte do Pentágono, em Washington DC, deixando uma cicatriz incurável para a humanidade. O canal History apresenta com exclusividade programação que reúne sete horas de filmagens, divididas em cinco documentários que vão ao ar na sexta (10/09) e no sábado (11/09). Confira a seguir:





>> “11/09: Teorias da conspiração” (10/09, às 20h15)

Será que um míssil do governo atingiu o Pentágono? As torres do World Trade Center poderiam ter sido derrubadas por uma série de demolições patrocinadas pelo governo? A administração Bush realizou os ataques para defender seus próprios interesses? Embora essas ideias pareçam ultrajantes, filme mostra que grande número de pessoas acredita nelas.





O filme conta a história dos quatro voos condenados em 11 de setembro. Levavam mães e pais, filhos e filhas, maridos e esposas, passageiros frequentes e novatos e tripulantes desavisados e heroicos. A produção detalha os últimos momentos dos voos por meio de áudios e informações das caixas-pretas.





>> “11/09: Ataque ao Pentágono” (11/09, às 19h45)

Contada por homens e mulheres que a viveram, a dramática história relembra o que ocorreu dentro do edifício nos angustiantes minutos após o impacto. Testemunha ocular da tragédia revela o heroísmo no dia que transformou para sempre os EUA.





>> “World Trade Center: Antes e depois da queda” (11/09, às 20h40)

O filme aborda o maior projeto arquitetônico do século 20. É também um lembrete para arquitetos, engenheiros e construtores: a escala das Torres Gêmeas as torna sem precedentes. Suposições e regras da ciência da construção terão de ser descartadas e reescritas.





>> “Caçada a Bin Laden: A missão revelada” (11/09, às 22h20)

Documentário oferece um relato abrangente ligando política, inteligência e tomada de decisões militares após 10 anos de esforços para encontrar Osama Bin Laden, o responsável pelos ataques de 11 de setembro e líder do grupo terrorista Al-Qaeda.