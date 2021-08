Murilo Antunes participa de live da série ''Janela UBC'' nesta quarta

(foto: Eduardo Gontijo/DIVULGAÇÃO)

O compositor e poeta, um dos letristas do Clube da Esquina, é o convidado da série, nesta quarta (4/08), às 18h. Murilo começou a compor aos 18 anos e tem mais de 300 músicas gravadas. É parceiro de Tavinho Moura, Flavio Venturini,, Flavio Henrique, Beto Guedes e, entre outros destaques da MPB. Como poeta, o mineiro já publicou livros e, ao lado de Márcio e Telo Borges, atualmente ministra oficinas de letras de música. Geraldo Vianna, diretor da UBC, vai bater um papo com o compositor, com transmissão pelo perfil da UBC no Instagram ( www.instagram.com/ubcmusica /).