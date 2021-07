Araxá vai distribuir R$ 250 mil para o setor cultural da cidade

Para participar do edital, os artistas precisam estar com o cadastro cultural atualizado no sistema municipal até 1º de agosto (foto: Prefeitura de Araxá/Divulgação)

Araxá, no Alto Paranaíba, por meio da Fundação Cultural Calmon Barreto, lançou um edital que visa reconhecer e premiar o setor na cidade. A ação prevê a distribuição de R$ 250 mil em premiações e as inscrições podem ser feitas até 11 de agosto.

Segundo a instituição, o objetivo é de implementar políticas públicas de apoio e fomento às artes e à cultura, principalmente após a pandemia da COVID-19, que colocou o país em um estado de calamidade pública e fez com o que o mercado cultural foi altamente prejudicado, tendo suas atividades interrompidas.

A premiação será dividida em três categorias: solo/individual; dupla; e bandas, grupos, festivais e feiras. Os candidato terão de apresentar um portfólio que comprove de todas as ações desenvolvidas, com no mínimo dois anos de atuação.

Serão avaliadas produções de desenvolvimento de atividades artísticas e culturais, como música, artes visuais, artes cênicas, cultura popular, dança, artesanato, entre outras.

As documentações comprobatórias deverão ter no mínimo 20 vinte páginas e no máximo 50, enumeradas e com as ações datadas. Para inserir notícias de jornais on-line e portais, além dos links, prints das matérias também deverão ser apresentados.

As inscrições serão realizadas de forma presencial, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os documentos devem ser entregues na sede da Fundação Cultural Calmon Barreto de Araxá, na Praça Arthur Bernardes, n° 10 Centro. O edital completo está disponível no site da instituição.

O processo será dividido em cinco fases:

Inscrição - fase de recebimento das iniciativas; Habilitação - conferência da documentação; Classificação - análise e avaliação; Homologação - resultado do concurso; Convocação - prazo no qual os classificados serão notificados para proceder a assinatura do termo para o recebimento do prêmio.

Serão premiadas 100 propostas individuais (R$ 1.000 para cada); 25 propostas na categoria de duplas (R$ 2.000); e 25 grupos (R$ 4.000).

“Essa ação vai contemplar todos os segmentos artísticos em forma de premiação, algo que é imprescindível especialmente nesse momento de pandemia. A atualização dos dados cadastrais é importante para facilitar a democratização e as oportunidades, definindo, assim, políticas públicas para a cultura municipal”, explica a presidente da Fundação Cultural Calmon Barreto, Cynthia Verçosa.