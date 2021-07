Ivete Sangalo, Banda Eva, Lexa, Gloria Groove e Mari Antunes juntos

(foto: Multishow/divulgação)





Ivete Sangalo vai receber um time de peso na temporada especial do “Música boa ao vivo”, nesta terça-feira (27/07), às 20h30, no Multishow. O programa exibe o encontro da baiana com a Banda Eva e Lexa, com participações especiais de Mari Antunes e Glória Groove, diretamente de Salvador. Juntos, os convidados e a apresentadora vão cantor sucessos próprios e também hits de outros artistas consagrados. Após a exibição da atração, como sempre, será feita a live "Eu não vou embooooora!", transmitida nas redes sociais do canal.