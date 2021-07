Laurentino Gomes debate sobre a escravidão no Brasil, com foco em Minas

(foto: Vilma Slomp/DIVULGAÇÃO)





O jornalista e escritor Laurentino Gomes é o convidado do Sempre um Papo desta terça-feira (06/07), às 19h, para falar sobre o livro “Escravidão – Da corrida do ouro em Minas Gerais até a chegada da corte de Dom João ao Brasil” (Globo Livros). A transmissão, com acesso gratuito, será pelo YouTube, Instagram e Facebook do projeto. Este é o segundo livro da trilogia de Laurentino, iniciada em 2019, que conta a história da escravidão no Brasil e concentra-se no século 18, auge do tráfico negreiro no Atlântico, ocasionado pela descoberta das minas de ouro e diamantes em território brasileiro e pelo crescimento, em outras regiões da América, do cultivo de cana-de-açúcar, arroz, tabaco, algodão e outras lavouras e atividades que faziam uso intensivo de mão de obra africana escravizada.





17:07 - 27/04/2021 Livro com correspondências de Celso Furtado será lançado no Sempre um Papo Brasil – que se tornou o maior território escravista do ocidente naquela época -, ao contrário do primeiro, cujo foco foi a África. “Entre outros aspectos, procuro descrever a violência e as formas de trabalho no cativeiro, a família escrava, as irmandades e práticas religiosas, o papel das mulheres, as fugas, revoltas e formação de quilombos e outras formas de resistência contra o regime escravista”, declarou o autor. Assim como as outras obras de Laurentino, esta também tem uma escrita fluida e acessível, reunindo observações e conclusões do escritor ao longo de mais de seis anos de pesquisa. Informações: Segundo o autor, o volume 2 enfatiza o cenário do– que se tornou o maior território escravista do ocidente naquela época -, ao contrário do primeiro, cujo foco foi a. “Entre outros aspectos, procuro descrever a violência e as formas de trabalho no cativeiro, a família escrava, as irmandades e práticas religiosas, o papel das mulheres, as fugas, revoltas e formação de quilombos e outras formas de resistência contra o regime escravista”, declarou o autor. Assim como as outras obras de Laurentino, esta também tem uma escrita fluida e acessível, reunindo observações e conclusões do escritor ao longo de mais de seis anos de pesquisa. Informações: www.sempreumpapo.com.br.