Banda sete-lagoana Planeta Vermelho divulga novo clipe

Com dois anos de existência em Sete Lagoas, a banda Planeta Vermelho , de rock autoral, lançou o seu álbum de estreia no fim de 2020. E, recentemente, o grupo divulgou o seu primeiro videoclipe, da canção “Graves”.

O trabalho está disponível no canal da banda no YouTube. Com uma pegada agressiva e melancólica do indie pop, o trio sete-lagoano investe no audiovisual para divulgar o trabalho. E tudo graças à paixão do vocalista Danilo Lima pela sétima arte.

“Essa paixão por cinema me fez ter a vontade de fazer (de forma bem amadora) o nosso clipe da música 'Graves'. Utilizando um smartphone, foram filmadas e editadas as cenas do clipe.Nessa pegada de 'faça você mesmo', não me preocupei com equipamentos, fiz com o que tinha em minhas mãos, tirei a ideia do papel e acreditei nela”, destacou.

O grupo surgiu em 2019, quando Bruno Canuto (contrabaixo) e Fred Calazans (bateria) se juntaram para finalizar algumas composições de Danilo Lima, que também toca guitarra. Inicialmente, era apenas um projeto, mas a ideia amadureceu e eles formaram a Planeta Vermelho.

“Era uma ideia despretensiosa de fazer o que consideramos o combustível que dá movimento às nossas vidas, que é a música. Certo dia, fui convidado pelo Fred Calazans para gravar uma linha de guitarra para um artista de nossa cidade. Lá, encontrei com o Bruno Canuto e, em uma breve conversa, Fred contou ao Bruno que eu tinha alguns projetos de músicas em seus arquivos e o mostrou. Então, aquele dia dava início ao power trio Planeta Vermelho”, explicou Danilo.

O trio do Planeta Vermelho no estúdio (foto: Planeta Vermelho/Divulgação)

Estreia na pandemia

A pandemia de COVID-19, que começou em março de 2020 no Brasil, afetou fortemente o setor da música, mas, apesar disso, a situação foi um combustível para que a banda Planeta Vermelho se consolidasse.

“A situação não nos desfavorece, pelo contrário. No processo de criação, posso dizer que nos ajudou, pois sobrava tempo para trabalhar nas músicas. Além de que, foi justamente naquela época em que as lives estavam em alta e nesse momento as pessoas estavam dando mais atenção para a música no geral”, disse Danilo.

Cena do clipe 'Graves' (foto: Planeta Vermelho/Divulgação)

Assim, o trio trabalhou para a criação do álbum de forma leve e respeitando cada tempo para tudo se concretizar. As gravações ocorreram no HomeStudio, onde os três definiram juntos como iriam ser os “chassis” das músicas.

O disco de estreia foi lançado em dezembro, com a arte do design gráfico Fábio Lopes. As 10 músicas mostram o processo criativo do trio, que se entregou de corpo e alma na produção.

Planeta Vermelho, durante a gravação do álbum: Fred Calazans, bateria; Danilo Lima, voz e guitarra; e Bruno Canuto, baixo (foto: Divulgação)

Para 2021, a banda já planeja um novo álbum e também fazer apresentações ao vivo. Mas, claro, quando tudo voltar ao normal.

"Temos planos de continuar fazendo músicas e terminar outro álbum, já estamos trabalhando nisso, utilizando a mesma receita, só que agora mais maduros, musicalmente falando. Quanto a shows, ainda não fizemos nenhum por causa da pandemia, mas estamos ansiosos para subir nos palcos e sentir aquela emoção, aquela troca de energia de público e banda", afirma Danilo.

Siga Planeta Vermelho