Gentileza é tema do Festival de Luz em Pedro Leopoldo

Sob o comando da maestrina e doutora em música pela UFMG, Ana Carolina Pietra, a Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande tem um histórico de apresentações em vários festivais e é presença garantida nas edições do Festival de Luz (foto: Divulgação/Fundação Cultural Chico Xavier) gentileza é a proposta do Festival de Luz, em Pedro Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que começa nesta sexta-feira (2/6). A abertura conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, às 20h, com transmissão Fundação Cultural Chico Xavier. Começar julho com o objetivo de divulgar os valores daé a proposta do, emo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, que começa nesta sexta-feira (2/6). A abertura conta com a apresentação da Orquestra Sinfônica Cachoeira Grande, às 20h, com transmissão no canal do YouTube da

De acordo com o psicólogo e presidente da Fundação Cultural Chico Xavier, Jhon Harley, durante os 20 anos de convivência com Chico Xavier ele percebeu que, nos exemplos dados pelo pedroleopoldense mais famoso, a forma delicada de lidar com as particularidades de cada um, principalmente em tempos de crise, foi um grande exemplo em sua vida.

“Estamos em um período crítico em nossa sociedade e vejo que toda crise quer dizer alguma coisa, seja ela individual ou coletiva, nós temos que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir e percebo que com as pessoas mais em casa, a gentileza é fundamental, isso porque, o difícil é ser gentil com os nossos familiares, quem está mais próximo da gente. Essa seria a verdadeira gentileza”, explica Harley.

Atento às necessidades de afeto e lazer da população que já estava acostumada com o festival na Praça da Estação e reunia pessoas de diversas características e gostos, o presidente da fundação afirma que decidiu realizar o evento de forma virtual para deixar acesas as temáticas difundidas a cada ano.

“A Fundação não é uma entidade religiosa nem partidária, ela é uma fundação cultural, nós pegamos os valores do Chico Xavier e usamos nas temáticas do festival. Já trabalhamos com temas de diversidade e inclusão, tolerância e agora em 2021 divulgaremos a importância da gentileza.”

Gentileza em forma de música

A Corporação Musical Cachoeira Grande, fundada em 1912, tem em suas atividades, o trabalho voluntário, uma forma gentil de servir ao próximo, e com isso, executa na cidade três atividades culturais: Banda Civil, Escola de Música e a Orquestra Sinfônica.

Aos comandos da maestrina e doutora em Música pela Universidade Federal de Minas Gerais, Ana Carolina Malaquias Pietra, a orquestra tem um histórico de apresentações em vários festivais e é presença garantida nas edições do Festival de Luz.

Bernardo Viana, conhecido como Ballu, é cantor e compositor e sempre acompanhou de perto as apresentações da Orquestra na cidade. Ele conta que após as medidas de restrição vindas da pandemia da COVID-19 começou a fazer lives nas redes sociais e em uma dessas a maestrina da Orquestra Cachoeira Grande viu, aprovou e o convidou a participar do evento.

“Sempre acompanhei o festival com expectador e também ajudando minha mãe no circuito gastronômico e quando recebi o convite para ser uma das vozes para embalar essa temática vi que o meu trabalho está sendo reconhecido, fiquei emocionado.”

Festival de Luz é considerado o segundo maior evento cultural da cidade (foto: Divulgação/Fundação Cultural Chico Xavier)

Em relação à temática, Ballu acredita que o tema gentileza se encaixa perfeitamente com atual momento do país e do mundo, sendo que a live poderá abraçar, mesmo de forma virtual, as pessoas e deixar um gesto de aconchego.

“Nesse momento de pandemia, a gente não pode desistir e foi em uma live que me encontraram. Acredito que além da resiliência, esse momento pede gentileza e uma das formas atuais que pedem gentileza é ter consciência dos perigos da COVID-19, não se aglomerar, tomar a vacina e pensar no outro, isso também é ser gentil.”

O Festival de Luz, da Fundação Cultural Chico Xavier, tem todas as atividades de forma gratuita tanto na forma presencial dos anos anteriores quanto na virtual. De acordo com o presidente da instituição, o festival já é considerado o segundo maior evento cultural de Pedro Leopoldo e chega a atrair 25 mil pessoas.