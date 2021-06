Congresso reúne Conceição Evaristo, Leandro Karnal e Drauzio Varella

(foto: Joyce Fonseca/Divulgação)

A plataforma de leitura digital Árvore promove a segunda edição do congresso on-line “Conversas que transformam”, que começa nesta terça (29/06), às 18h, e segue até quinta-feira (1º/07). Uma série de diálogos busca inspirar o público a não sucumbir nestes tempos difíceis, em que mais de 500 mil brasileiros morreram devido à COVID-19. Entre os convidados estão Drauzio Varella, que participará da mesa “Saúde mental na educação: Como apoiar os jovens com os desafios da pandemia”; a jornalista Flávia Oliveira, que abordará o tema “Educação midiática e fake news”; o historiador Leandro Karnal, encarregado do tema “Como a educação pode transformar o Brasil?”; e a escritora mineira Conceição Evaristo, que participará da mesa “Como incentivar a leitura no Brasil: Desafios para criar um país leitor”. As inscrições devem ser feitas no site https://www.arvore.com.br/conversas-que-transformam, onde está disponibilizada a programação completa.