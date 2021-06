(foto: Quintal Edições/REPRODUÇÃO)

A poeta e produtora cultural mineira Nina Morena apresenta o seu primeiro livro, “Mar sem fundo” (Quintal Edições, 2021). O lançamento será nesta sexta-feira (25/06), às 17h, no canal da Favo Cultural, no YouTube. O bate-papo virtual será entre a autora e a equipe que participou do processo de edição da obra: a designer Andréia Costa, a ilustradora Nicole Bini e a editora Carol Magalhães. A mediação será feita pela poeta Débora Cançado. Os versos levam o leitor a um mergulho que aprofunda suas percepções por si próprio, pela vida e suas constantes ondulações. O livro evidencia a contemporaneidade em seus 45 poemas, que abordam diversos temas que fazem parte do cotidiano das pessoas, como o modo de se relacionar com o outro, os desafios, as incertezas, as desilusões, as lembranças e os sentimentos, em especial o amor. “Os poemas mostram que estamos sempre em movimento. Afinal, a vida não é estática, segue seu curso”, declarou Nina. “Mar sem fundo” pode ser adquirido pelo site da Quintal Edições (http://loja.quintaledicoes.com.br/) por R$ 30.