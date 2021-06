Sinhozinho Malta e Viúva Porcina estão de volta no streaming

(foto: Globoplay/DIVULGAÇÃO)

Sinhozinho Malta (Lima Duarte) e a fogosa Viúva Porcina (Regina Duarte) estão de volta. Desta vez, os personagens que marcaram época com “Roque Santeiro” podem ser revistos no Globoplay, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. Trinta e cinco anos após o último capítulo exibido originalmente na Globo, a novela fica disponível na plataforma. Com sátira atemporal à exploração política e comercial da fé popular, ela entrou para a história dos folhetins com os acontecimentos da cidade fictícia de Asa Branca. Lá, os moradores vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro (José Wilker), um coroinha e artesão de santos de barro que teria morrido como mártir ao defender a cidade do bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro). Sinhozinho Malta (Lima Duarte) e a fogosa Viúva Porcina (Regina Duarte) estão de volta. Desta vez, os personagens que marcaram época com “Roque Santeiro” podem ser revistos no Globoplay, como parte do projeto de resgate dos clássicos da dramaturgia. Trinta e cinco anos após o último capítulo exibido originalmente na Globo, a novela fica disponível na plataforma. Com sátira atemporal à exploração política e comercial da fé popular, ela entrou para a história dos folhetins com os acontecimentos da cidade fictícia de Asa Branca. Lá, os moradores vivem em função dos supostos milagres de Roque Santeiro (José Wilker), um coroinha e artesão de santos de barro que teria morrido como mártir ao defender a cidade do bandido Navalhada (Oswaldo Loureiro).





>>>





O falso santo, porém, reaparece em carne e osso alguns anos depois, ameaçando o poder e a riqueza das autoridades locais. Entre os que se sentem ameaçados com a volta de Roque estão o conservador padre Hipólito (Paulo Gracindo), o prefeito Florindo Abelha (Ary Fontoura), o comerciante Zé das Medalhas (Armando Bógus) e o temido fazendeiro Sinhozinho Malta, amante da pretensa viúva do santo, Porcina. Lima Duarte relembra como surgiu um dos gestos mais emblemáticos de seu personagem, o chacoalhar das pulseiras de ouro, seguido do inesquecível bordão “tô certo ou tô errado?”. “O Sinhozinho era vaidoso, vestia camisa de seda, estava sempre de peruca porque não suportava a calvície e usava muito ouro. Em uma cena, acabei sacudindo a mão forte e interferiu na captação do áudio. Fez muito barulho das pulseiras e sugeri incorporar esse som. Assim, de forma despretensiosa, surgiu essa mania de sacudir as pulseiras”, relembrou o ator.