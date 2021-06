(foto: Gelse Montesso/DIVULGAÇÃO)

A atriz Maria Flor é a entrevistada de Marcelo Tas nesta terça-feira (15/06), às 22h, no “#Provoca”, que vai ao ar na TV Cultura, com retransmissão na Rede Minas. Eles conversam sobre os ataques sofridos pela artista na internet ao interpretar a Flor Pistola, as eleições 2022, a gravação da novela “Um lugar ao sol” (Globo), e sua experiência ao contracenar com Anthony Hopkins. Ao ser questionada por Tas sobre qual foi a gota d'água que fez brotar a Flor Pistola, a atriz comenta que se sentia frustrada com as redes sociais, achando que não estava fazendo nada que fizesse alguma diferença. Ela conta que sofreu ameaças de morte e ficou assustada com a reação violenta e o ódio das pessoas na internet. Ao ser perguntada se ela tem sugestões para deter o presidente Jair Bolsonaro, diz: “A gente vai ter que votar em outra pessoa. Eu vou votar no Lula, porque ele é o único que pode realmente vencer o Bolsonaro”. E Tas continua: “Quem você escolheria entre Bolsonaro e Sergio Moro, no segundo turno das eleições?” “Voto em qualquer pessoa para tirar o Bolsonaro, qualquer pessoa. Ele é muito mau e o que ele trouxe para nossa sociedade é muito ruim”, responde a atriz.