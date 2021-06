Documentário 'Vou te cancelei' aborda cultura do cancelamento na internet

A psicóloga baiana Lumena Aleluia foi cancelada por suas atitudes no BBB21 (foto: João Cotta/GLOBO)

A cultura do cancelamento na internet é tema do documentário que estreia nesta quinta-feira (03/06), às 22h30, no GNT. Dividido em três episódios, o inédito "Vou te cancelei" discute e critica o fenômeno do linchamento virtual de pessoas por conta de erros que cometeram ou de atitudes que não corresponderam às expectativas dos demais usuários das redes sociais.



O filme analisa as origens e os efeitos sociais e psicológicos do cancelamento na sociedade e os meios para reverter esse comportamento. A produção conta com entrevistas com especialistas no assunto, entre eles filósofos, cientistas de redes sociais e algoritmos, além de celebridades que já passaram por esse processo. A cultura do cancelamento na internet é tema do documentário que estreia nesta quinta-feira (03/06), às 22h30, no GNT. Dividido em três episódios, o inédito" discute e critica o fenômeno do linchamento virtual de pessoas por conta de erros que cometeram ou de atitudes que não corresponderam às expectativas dos demais usuários das redes sociais.O filme analisa as origens e os efeitos sociais e psicológicos do cancelamento na sociedade e os meios para reverter esse comportamento. A produção conta com entrevistas com especialistas no assunto, entre eles filósofos, cientistas de





Com direção de Guilherme Melles e Gabriela Brigagão, o filme busca dar voz aos canceladores, mas também aos cancelados, como Lumena Aleluia, ex-”BBB 21”; a influenciadora Bianca Andrade, conhecida como Boca Rosa, que perdeu milhares de seguidores quando fez declarações polêmicas sobre feminismo durante sua participação no “BBB 20”; e Hosana, maquiadora e youtuber que se tornou um meme ao cometer um erro geográfico em protesto contra as queimadas na Amazônia.



A rapper curitibana Karol Conká tenta reverter o efeito negativo de sua passagem pelo reality global (foto: Multishow/divulgação)



KAROL CONKÁ NO “RECLAME”





Karol Conká e Fabiana Bruno, fundadora e CEO da agência Suba, responsável pela construção da imagem e carreira da cantora, são entrevistadas do programa “Reclame”, nesta quinta (03/06), às 17h, no Multishow.



As duas ressaltam o as dificuldades que Karol encontrou após o cancelamento sofrido em decorrência de suas atitudes no “BBB 21”. Elas falaram, sem ressalvas, sobre como estão as estratégias de reconstrução da vida da artista e sobre

a importância de estar atento à saúde mental e ao perdão.