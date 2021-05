Elba Ramalho faz live solidária para combater a fome em Minas

(foto: LUCAS MENEZZES/DIVULGAÇÃO)

A cantora Elba Ramalho realiza live solidária em prol da campanha “Salve – Unidos contra a fome” neste sábado (29/05), às 20h, no YouTube do Sesc em Minas. A proposta é arrecadar alimentos para serem doados à população em situação de vulnerabilidade social agravada pela COVID-19, que é atendida pelo programa Mesa Brasil Sesc. No repertório, sucessos da artista, como “Ai que saudade d'ocê”, “Bate coração” e “De volta pro aconchego”. “A música alimenta a alma e também pode ajudar a alimentar o corpo de quem precisa. Por isso nos unimos a grandes artistas da cena nacional nessa missão tão importante de mobilizar toda a sociedade e contribuir com a diminuição do rastro de pobreza e desigualdade que tem estampado o mapa do Brasil”, declarou Grijalva Duarte Júnior, diretor de programas sociais, serviços e operações do Sesc em Minas. Pessoas físicas e jurídicas podem participar doando qualquer quantia por meio da chave Pix mesabrasilpix@sescmg.com.br.