Hoje tem show on-line de Arnaldo Antunes na galeria de Tunga em Inhotim

Arnaldo Antunes apresenta o show %u201CO real existe%u201D, na galeria Psicoativa Tunga, em Inhotim (foto: Raval Filmes/divulgação)

Nestes tempos de isolamento social, não é novidade que espetáculos precisam se adequar às plataformas digitais para chegar ao público. Contudo, esse processo oferece novas possibilidades estéticas envolvendo a mistura de linguagens. Um exemplo é a programação do "Inhotim em cena", que começa neste sábado (29/5) com a apresentação de Arnaldo Antunes na galeria Psicoativa Tunga.





O evento une a música do cantor e compositor ao acervo visual de um dos espaços mais cultuados do museu a céu aberto de Brumadinho. “Essa programação vem acontecendo ao longo dos últimos anos, por várias edições, com a ideia de contemplar linguagens artísticas diferentes dialogando com o Inhotim. A pandemia nos colocou o desafio enorme de fazer a programação continuar, agora utilizando as possibilidades do mundo virtual”, explica Antônio Grassi, diretor-presidente do Instituto Inhotim e responsável pela curadoria do projeto desde 2013.





PLURALIDADE





“Procuramos trabalhar a relação das obras com nossos pilares curatoriais de arte, arquitetura e natureza. Estamos trazendo artistas com essa proposta”, explica Grassi. No caso de Arnaldo Antunes, a música do ex-Titã já está presente na galeria Psicoativa por meio de “Tereza”, instalação desenvolvida por ele em parceria com Tunga. A música ecoa constantemente no espaço.





Desta vez, Antunes faz o show “O real resiste”, nome do álbum lançado em fevereiro de 2020. Acompanhado pelo pianista Vitor Araújo, ele apresenta faixas do novo trabalho e sucessos anteriores, como “Vilarejo”, “Contato imediato” e “O pulso”. O show ficará permanentemente disponível no canal do Inhotim no YouTube, a partir das 11h deste sábado.





A ideia é proporcionar experiências que vão além de um show transmitido. Embora o foco seja o músico, a câmera “passeia” pela galeria, dando ao público essa possibilidade. “É muito legal você ver a galeria sendo conduzida pela música. É um formato inédito, que tem o Arnaldo contando sobre a galeria e a galeria apresentando o Arnaldo. A câmera circula”, diz Grassi.





“Essa história vem do desafogo de descobrir como aproveitar melhor o mundo virtual sem cair na mesmice. A inserção do cenário do Inhotim no formato é uma possibilidade”, afirma.





Grassi destaca a evolução da presença de Inhotim no universo on-line ao longo da pandemia. Desde março de 2020, o instituto ganhou 20 mil seguidores no Instagram e 4,3 mil inscritos no YouTube.



AGENDA As próximas incursões audiovisuais pelo museu estão previstas para breve. Em 17 de julho, será a vez do cantor Otto, na Estufa Equatorial. Em 14 de agosto, Pedro Luís se junta à Orquestra de Câmara Inhotim na galeria Cosmococa.





“A Estufa Equatorial é pouco conhecida, um espaço da nossa botânica. A ideia é mostrar essa riqueza através do Otto. O Pedro Luís e a nossa orquestra farão homenagem a Luiz Melodia, um trabalho incrível, com apresentação no teto da Cosmococa”, diz Grassi.





Paralelamente à agenda virtual, Inhotim segue aberto a visitações presenciais adaptadas aos tempos de pandemia. Elas podem ser feitas às sextas, sábados, domingos e feriados, com público limitado a 500 pessoas. Ingressos custam R$ 44 (inteira) e R$ 22 (meia-entrada), com aquisição antecipada no site Sympla. Informações: https://www.inhotim.org.br.





“INHOTIM EM CENA”





» Hoje (29/5)

Arnaldo Antunes. Gravado na galeria Psicoativa Tunga. A partir das 11h.





» 17 de julho

Otto. Gravado na Estufa Equatorial





» 14 de agosto

Pedro Luís e Orquestra de Câmara Inhotim. Gravado na galeria Cosmococa





. Transmissões no canal do Inhotim no YouTube

Sem poder receber o público em eventos que implicam aglomeração, a proposta é levar músicos a espaços específicos do museu, exibindo a gravação dessas apresentações via YouTube. O espectador terá contato tanto com o repertório musical quanto com a pluralidade das obras visuais de Inhotim.