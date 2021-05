Horóscopo do dia (27/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sonhos

A quadratura de Vênus em Gêmeos com Netuno em Peixes nos estimula no lado criativo e artístico, portanto devemos canalizar isto. Todavia, também pode nos trazer “lentes cor de rosa” quanto às relações e finanças. É preciso moderação e bom senso para evitar se iludir. Sonhe, mas o faça com sabedoria e os pés no chão.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O amor se encontra à sua volta, mas você pode idealizar em excesso ou julgar sob um olhar muito subjetivo. A sua sensibilidade precisa se expressar pela sua comunicação e este período pode ser muito produtivo neste sentido. Escute sua sensibilidade, mas procure enxergar as pessoas e suas ideais com algum nível de racionalidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Netuno. Este momento lhe conecta com seu senso de valor próprio, mas cuidado para não se iludir. Não se superestime, nem subestime. Conflitos com amizades, relações online ou valores das massas podem lhe desafiar, mas lembre-se de ser autêntico. Tenha compaixão pelos outros, mas não se abandone.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este momento lhe traz valorização de si mesmo com Vênus no seu signo (solar ou ascendente), mas também pode haver confusão neste sentido, muito em especial no que tange carreira e trabalho. Não se iluda nem se engane, saiba qual seu real valor pessoal e profissional. Elogio e críticas não devem te abalar. Se ame e busque fazer seu ofício com amor.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este é um dia que lhe traz muito amor pelo lado espiritual da vida. Busque fluir e deixe de lado o querer controlar tudo. A fé mística lhe facilita o entendimento mais amplo da vida. Mas cuidado com os excessos, não idealize religião, fé ou crenças. Questões subconscientes ligadas ao amor e finanças pedem transcendência e entendimento psicológico.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seus ideais coletivos e amor pelas causas maiores está aumentado, todavia será preciso cuidado para não idealizar estas questões. Faça o que puder por estas questões, mas sem idealizar. Não permita que sua subjetividade o impeça de enxergar as questões difíceis das organizações humanas. Saber separar amizade e amor também.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu amor pelo trabalho está intenso, mas tenha cuidado para não se exceder nisto. Algumas questões com parcerias de trabalho podem ser cofusas e pedem esclarecimento. Também conflitos de casamento versus trabalho pedem discernimento. Busque usar sua sensibilidade para fazer seu melhor no campo do trabalho.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, recebe as vibrações de Netuno. Este momento lhe conecta com seus objetivos futuros, sua fé e possibilidades, mas será preciso não se iludir. Lembre-se de ser fiel a seus sonhos, mas sem se esquecer da vida objetiva e material. Viva o plano material, mas não se esqueça de seus princípios e daquilo que realmente deseja para seu futuro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A vivência afetiva e sexual tem lhe estimulado nos últimos tempos, assim como a necessidade de partilhar valores. Todavia, busque não idealizar nem romantizar em excesso tais vivências. Busque seu lado mais espiritual, abnegado e entregue. Não se superestime, nem esqueça de si mesmo neste processo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe estimula ao contato humano, socialização, parceria e amor. Todavia, será preciso também ouvir o que sua sensibilidade lhe pede. Não ignore o que sente em prol de um suposto bem estar e paz, mas também não exagere na subjetividade. Busque enxergar o que realmente sente em relação ao outro e como agir com racionalidade perante emoções intensas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu amor pelo trabalho se faz alto, mas busque não idealizar ou exceder os limites. Buscará boas relações de trabalho, cooperação e um ambiente pacífico. Mas isso não deve vir às custas de si mesmo ou de se sacrificar. Também esteja atento com indulgências e excessos na saúde e alimentação. Viva os prazeres, mas com moderação e equilíbrio.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe aumenta a criatividade e prazer de se expressar. Todavia, também é desafiado pelo seu senso de valor próprio. Não se idealize nem se menospreze. Busque sua consciência ao se expressar e ao estabelecer seu sistema de valor próprio. Cuidado com excessos financeiros e lembre-se de usar sua sensibilidade neste sentido.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Seu amor pelo lar, família, passado e emoções se faz alto. Todavia, cuidado para não enxergar este setor com subjetividade excessiva. O passado pode ter boas lembranças, mas não deve ser idealizado, lembre-se do momento presente. Também pode ser que tenha de fazer alguns sacrifícios pessoais pelo bem estar de todos. Conquanto isso seja algo feito com consciência e não por idealização, tudo bem.

Igomer Henrique é astrólogo há 15 anos, também atuando como terapeuta holístico nas modalidades de reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, tarô e numerologia. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / Email igomerhenrique@gmail.com