Festival homenageia Vinicius de Moraes, Clarice Lispector e João Cabral

Clarice Lispector é uma das homenageadas do Festival "A Arte da Palavra" (foto: Acervo IMS/Divulgação) lidar com a palavra é tema do festival dedicado a Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Vinicius de Moraes, que começou nesta segunda-feira (24/5) e prossegue até sábado (29/5). Em 2020, foram lembrados os 40 anos da morte de Vinicius e os centenários de nascimento de Clarice e João Cabral.



A arte deé tema do festival dedicado a Clarice Lispector, João Cabral de Melo Neto e Vinicius de Moraes, que começou nesta segunda-feira (24/5) e prossegue até sábado (29/5). Em 2020, foram lembrados os 40 anos da morte de Vinicius e os centenários de nascimento de Clarice e João Cabral.

Professores, jornalistas e músicos analisarão o legado do trio e a atemporalidade das respectivas obras, por meio de palestras, vídeos, leituras e sarau no festival “A arte da palavra”.



"Tive a felicidade de ganhar um livro sobre as cartas da Clarice e me conectei com os 100 anos que ela estaria celebrando em 2020. Coincidentemente, estive em Pernambuco quando a pandemia começou e me lembrei do maravilhoso João Cabral, que é pernambucano e comemoraria seu centenário no ano passado", conta Carminha Guerra, organizadora do evento e proprietária do selo Karmim.



“Caiu a ficha sobre o poder que a palavra tem. Entrando no mundo da Clarice e do João, lendo e relendo, me lembrei do Vinicius de Moraes, a quem conheci pessoalmente”, diz ela.



No primeiro vídeo, lançado nesta segunda-feira (24/4) e disponível no canal do Karmim no YouTube, a professora Maria de Lourdes Gouveia faz palestra sobre a obra da escritora Clarice Lispector.



O poeta João Cabral de Melo Neto será tema do vídeo que será publicado quarta-feira (26/5), com palestra de Edneia Rodrigues Ribeiro. Doutora em estudos literários, ela colaborou com Antônio Carlos Secchin na organização do livro “Poesia completa de João Cabral”.



Na sexta-feira (28/5), o bate-papo sobre Vinicius de Moraes ficará por conta do músico Gilvan de Oliveira e do jornalista Kiko Ferreira. Diplomata, poeta, compositor e articulista, Vinicius é um dos pais da bossa-nova.

Fechando a programação, no sábado (29/5), sarau musical reunirá Mônica Salmaso, Teco Cardoso, Gilvan de Oliveira, Vivian Assis, Mauro Rodrigues e Eneias Xavier.



Os vídeos serão disponibilizados sempre às 20h, no canal do selo Karmim no YouTube



