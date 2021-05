Horóscopo do dia (10/05): Confira a previsão de hoje para seu signo

Foco em Gêmeos

Mercúrio faz conjunção ao Nodo Norte em Gêmeos. Hoje devemos buscar integração das qualidades geminianas. Busca por expressão verbal, escrita e comunicativa. Argumente, deixe claros seus pontos de vista, mas também tenha bom humor, leveza e adaptabilidade. Foco na racionalidade e naquilo que pode ser feito no presente e com as possibilidades à sua volta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede comunicação, uso das habilidades racionais, lógica, pensamento cartesiano, adaptabilidade e senso de curiosidade e questionamento. Busque viver no aqui e agora. Enxergue o seu entorno, lugares e pessoas. Se comunique. Aprenda a enxergar as dualidades da vida e chegar numa síntese. Um bom senso de humor será fundamental.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje a mentalidade voltada para as questões práticas. Busque entender sobre sua vida financeira e material, estude sobre o assunto, reflita sobre as possibilidades neste setor. Também é um ótimo período para divulgar seus talentos. Mostre às pessoas aquilo que tem de valor a oferecer. Pensamento realista e flexível.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A conjunção de seu regente, Mercúrio, com o Nodo Norte no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça muito quem você é e sua expressão. Estará hoje muito mais consciente de como se comunica, a imagem que passa e como usa seus dons intelectuais. Busque pautar suas ideias em si mesmo, com autonomia. Decida o que precisa por si só.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua comunicação emocional e/ou espiritual se faz alta hoje. O dia de hoje lhe pede mais dedicação a esta esfera da vida e não somente atividades práticas. Busque verbalizar seus sentimentos e também entendimento de questões subconscientes. A comunicação com o lado mágico, espiritual e sutil também se faz forte agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede comunicação com as massas, com grupos e com amigos. Pode ser que sirva como ponte entre as pessoas. Divulgue e dê sua contribuição. As amizades pedem diversão, leveza, bom humor e comunicação. Estará pensando não somente em si, mas na necessidade de levar conhecimento e informação a todos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A conjunção de seu regente, Mercúrio, com o Nodo Norte em Gêmeos enfatiza suas habilidades comunicativas. Muito em especial isso se aplica à vida profissional. Sua autoridade pede voz, mas que tenha um tom leve e racional. Busque usar sua fala com autonomia e segurança. Contatos profissionais em alta. Divulgue o melhor de sua imagem profissional.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede maior expressão e verbalização de suas crenças, fé e princípios. Busque divulgar aquilo que entenda como útil, inspirador e benéfico para quem queira lhe ouvir. Sua mente está pensando em padrões mais altos e isto será importante. Enxergue as muitas possibilidades e se divirta mais na aventura de viver.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta muito para as profundezas. Estará enxergando com especial clareza padrões emocionais que devem ser transmutados. Lembre-se da leveza e bom humor neste processo. Sua comunicação afetiva e/ou sexual também será mais clara e direta. A curiosidade quanto a tudo que é oculto e misterioso também lhe motiva muito agora.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há especial necessidade de se comunicar e buscar as outras pessoas agora. Sua mente e atenção lhe mostram a realidade de outras pessoas. Esteja aberto ao diálogo construtivo e a ouvir o que os outros tem a lhe dizer. Necessidade de troca intelectual. Flexibilidade e leveza no amor. Busque o equilíbrio da mente.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz grande foco na vida material e seu funcionamento. Utilize de seus dons racionais e comunicativos no ambiente de trabalho. Comunicação profissional em alta. Também é um excelente momento para entender sua relação com o corpo físico e saúde de maneira mais racional e objetiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente se volta agora para si mesmo e suas necessidades. Este momento lhe pede expressão de suas ideias a nível pessoal. Muito importante usar de bom humor, flexibilidade e inteligência na autoexpressão. Romances com brincadeira, leveza e aventura, A relação com o universo infantil também será rica e significativa.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta para o âmbito pessoal. O dia de hoje lhe traz especial capacidade de ouvir e entender as próprias emoções e expressar sentimentos. Memórias e vivências passadas podem lhe permear a mente. Aproveite esta vibração amorosa e verbalize seu mundo subjetivo com alegria, leveza e bom humor.

