Cantora Mônica Horta lança 'Descobertas', canção inspirada no neto Luan

Vídeo ''Descobertas'' traz canção de Mônica Horta

A atriz, cantora e arte-educadora Mônica Horta anuncia a estreia de "Descobertas", na segunda-feira (10/5), no YouTube. Trata-se da primeira faixa do projeto "Traquitana musical", que reúne 10 canções autorais voltadas para o público infantil e compostas pela mineira.

10 canções autorais voltadas para o público infantil e compostas pela mineira.





"Traquitana é uma espécie de carruagem que levava princesas e príncipes para passeios. A palavra faz essa brincadeira com traquina, sapeca. Pensamos, então, numa traquitana moderna, de bicicleta, com coisas alegres, levando a música", explica Mônica, que trabalha com a filha, Priscila Lacerda, a mãe de Luan.





“Traquitana é uma espécie de carruagem que levava princesas e príncipes para passeios. A palavra faz essa brincadeira com traquina, sapeca. Pensamos, então, numa traquitana moderna, de bicicleta, com coisas alegres, levando a música”, explica Mônica, que trabalha com a filha, Priscila Lacerda, a mãe de Luan.





As outras nove canções que compõem o projeto serão lançadas até junho, todas com os respectivos vídeos.