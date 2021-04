(foto: Globo/Reprodução)





Karol Conká é a convidada do "Saia justa" desta quarta-feira (28/4), às 22h30, no GNT. No programa, ela fala sobre a realidade que encontrou após participação no BBB21 e comenta sobre a série documental "A vida depois do tombo", que mostra a trajetória da artista e tem estreia marcada para quinta-feira (29/4), no Globoplay. Entre outros assuntos, a rapper revela também como lidou com a rejeição do público. Com Karol, as apresentadoras refletem sobre a cultura do cancelamento e se todos merecem uma segunda chance.