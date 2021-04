Televisa e Univisíon juntam forças para enfrentar as gigantes do streaming

Emilio Azcárraga, executivo da Televisa, diz que objetivo da fusão com a Univisión é disputar o mercado de streaming (foto: Tomas Bravo/Reuters)





As duas maiores redes de televisão de língua espanhola, a mexicana Televisa e a americana Univisión, se fundiram para conquistar o mercado potencial de cerca de 600 milhões de pessoas, o que lhes permitirá competir com as gigantes internacionais Netflix, Amazon e Disney.





A Televisa-Univisión se dedicará à produção e distribuição de conteúdos em espanhol, anunciou o comunicado divulgado pela rede mexicana. A intenção das duas parceiras, que lançarão uma plataforma conjunta, é “conquistar o mercado espanhol de streaming”.





Com isso, a Televisa-Univisión entra na guerra travada pelas plataformas Netflix, Amazon e Disney, “que estão investindo muitos milhões de dólares em produção”, afirmou Emilio Azcárraga, presidente do Conselho de Administração da Televisa.





Os parceiros estratégicos do novo empreendimento são o fundo de tecnologia SoftBank, Google e o banco de investimentos The Raine Group, especializado no setor de tecnologia.





A Televisa-Univisión estima vendas de cerca de US$ 4 bilhões, sublinhou o comunicado, indicando que as duas empresas esperam concluir a operação este ano, o que depende do aval de agências reguladoras do México e dos Estados Unidos.





A Televisa informou também que receberá US$ 4,8 bilhões como parte do negócio.



Andrés Manuel López Obrador, presidente do México, comemorou a criação do conglomerado de comunicação (foto: Alfredo Estrella/AFP %u2013 8/2/21 )





NETFLIX

Atualmente, a Netflix lidera o mercado de vídeo sob demanda no México com 74,6% das assinaturas, seguida pela Amazon Prime Video (8,5%) e pela estreante Disney+ (5,3%), de acordo com a consultoria The Competitive Intelligence Unit. A Blim, serviço atual da Televisa, tem 1,9% do total de assinantes.





Menos de 10% da população de fala hispânica usa serviço de TV por assinatura, contra quase 70% do mercado de fala inglesa. O codiretor do Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia, afirmou que se trata de um “mercado historicamente desatendido por produtores de conteúdo global”.





Angoitia diz que “a união representa uma oportunidade incrível para expandir nosso alcance global, como nenhuma companhia de mídia já fez.”





A formação da nova emissora repercutiu no mundo político. O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, comemorou a fusão, destacando que a Televisa será a acionista majoritária, com 45% da participação, além do aporte do Estado mexicano.





“Nessa sociedade, e por isso a vemos com bons olhos, prevalece o investimento dos mexicanos”, disse Obrador, o primeiro presidente esquerdista do país. “Só lhes pedi que comprometessem sua palavra de que (...) a xenofobia ou a discriminação não sejam permitidas e que se respeite a dignidade dos mexicanos”, afirmou.





As duas emissoras, que mantêm relações comerciais há mais de seis décadas, haviam criado recentemente o TUDN, canal por assinatura especializado em esportes.





O novo acordo engloba televisão aberta, por assinatura, digital e transmissões ao vivo. Por sua vez, a Televisa manterá os negócios de TV a cabo e internet com as empresas Izzi e Sky, além de programas de futebol e seus noticiários, entre outros.





“A divisão de noticiários não faz parte da fusão Televisa-Univisión”, explicou Emilio Azcárraga, executivo da Televisa. “(O setor de) Noticiários terá uma nova empresa, que atenderá à nova Televisa-Univisión. Essa nova empresa de notícias é 100% mexicana.”



Televisa anunciou que sua divisão de noticiários não fará parte da fusão com a Univisión (foto: Youtube/reprodução )





CATÁLOGO

O catálogo da futura emissora abrangerá cerca de 300 mil horas de programação, “o maior depósito de conteúdo e propriedade intelectual em espanhol”, de acordo com o comunicado conjunto.





Em 2020, a estação de televisão mexicana produziu mais de 86 mil horas de conteúdo para entretenimento, esportes, notícias e eventos especiais. Com a escala resultante da combinação, a Televisa-Univisión aumentará essa capacidade, principalmente no México, o que permitirá alavancar o lançamento de sua plataforma OTT global (aplicativos que oferecem conteúdo de vídeo pela internet).





Claudia Benassini, pesquisadora da Universidade La Salle do México, afirma que o empreendimento terá o desafio de melhorar seu conteúdo para se tornar um concorrente atraente. (AFP)





TELEVISA-UNIViSIÓN





US$ 4 bi

Estimativa de vendas









600 milhões

Expectativa de público









300 mil

Horas de programação