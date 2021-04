Dony De Nuccio e Pyong disputam final do ''Bake off Brasil - Celebridades''

(foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Dony De Nuccio, Pyong Lee, Renata Dominguez e Marcello Airoldi disputam neste sábado (17/4), a partir das 22h30, a final do “Bake off Brasil: Celebridades”, exibido no SBT/Alterosa. Durante nove semanas, 16 estrelas enfrentaram grandes desafios e os quatro agora buscam o cobiçado avental preto, além do título e o troféu de melhor celebridade confeiteira do Brasil. Com direção-geral de Marcelo Kestenbaum, o reality é baseado no sucesso “Great bake off”, distribuído pela BBC Studios. “Vocês entregaram muito talento, criatividade e técnica aqui, mas apenas um sairá como vencedor”, declarou a apresentadora Nadja Haddad. “Depois de tantas semanas da competição, acho que já perceberam que a confeitaria é paixão", acrescentou a chef confeiteira e jurada Beca Milano. Dony De Nuccio, Pyong Lee, Renata Dominguez e Marcello Airoldi disputam neste sábado (17/4), a partir das 22h30, a final do “Bake off Brasil: Celebridades”, exibido no SBT/Alterosa. Durante nove semanas, 16 estrelas enfrentaram grandes desafios e os quatro agora buscam o cobiçado avental preto, além do título e o troféu de melhor celebridade confeiteira do Brasil. Com direção-geral de Marcelo Kestenbaum, o reality é baseado no sucesso “Great bake off”, distribuído pela BBC Studios. “Vocês entregaram muito talento, criatividade e técnica aqui, mas apenas um sairá como vencedor”, declarou a apresentadora Nadja Haddad. “Depois de tantas semanas da competição, acho que já perceberam que a confeitaria é paixão", acrescentou a chef confeiteira e jurada Beca Milano.





• • •





Hoje, os desafios serão invertidos. Na prova técnica, os participantes vão preparar a representação de um amuleto que traz boa sorte: a torta Olho grego. Já na prova criativa, apenas dois seguem na disputa e terão que encarar a última missão: reproduzir toda cor, diversidade e sabor do nosso país em um exuberante “bolo brasilidades”. A criação do bolo deverá estar em harmonia com a mesa, que foi especialmente enfeitada com a temática da ocasião. Nessa etapa, todas as celebridades retornam à tenda e os finalistas poderão escolher uma delas para auxiliá-los durante 15 minutos. O bolo deverá ter três andares, sendo apenas um real. Na decoração, serão exigidas três técnicas livres e pelo menos um recheio.

(foto: João Caldas Filho/DIVULGAÇÃO)



“OPERILDA NA ORQUESTRA...”

MUSICAL INFANTIL





O musical infantil “Operilda na Orquestra Amazônica On-line” conta de maneira lúdica e com muito bom humor a história da música erudita brasileira. Tocando ao vivo, os músicos interagem com a personagem para mostrar que a música erudita é uma arte acessível a todos. O espetáculo (gravado) faz temporada virtual gratuita até 25 de abril, às sextas-feiras, às 9h30, e aos sábados e domingos (às 16h), pelo canal da Operilda no YouTube, com retransmissão pelo Facebook (@operilda). Após cada sessão, tem bate-papo com o público pela plataforma Zoom.





ADRIANA ARAÚJO

SHOW COM PERERÊ





O samba não perde a graça na pandemia. O programa “Hypershow”, da Rede Minas, exibe espetáculo que promete levar alegria para a casa do público.Neste sábado (17/4), a mineira Adriana Araújo, nascida na região da Lagoinha, berço do samba em Belo Horizonte, apresenta seu show no programa “Hypershow”, exibido pela Rede Minas, às 17h. Com a voz e o gingado, a cantora já se apresentou com Leci Brandão e Jorge Aragão. A apresentação de hoje conta com a participação de Sérgio Pererê e traz um repertório com clássicos do samba e canções autorais.



(foto: Alexandre Rezende/Divulgação)



“MEU TERREIRO”

RONALDO LEON





Já está disponível nas principais plataformas digitais o CD “Meu terreiro”, primeiro trabalho solo do cantor e compositor Ronaldo Leon. O lançamento marca as comemorações dos 30 anos de carreira do artista. Leon é conhecido do público frequentador do extinto Cartola Bar, reduto do samba de Belo Horizonte que fez sucesso no início dos anos 2000. Ganhador de vários festivais de música, tanto em Minas Gerais quanto em outros estados, o cantor já dividiu o palco com nomes da MPB, como Geraldo Azevedo, Oswaldo Montenegro, Flávio Venturini e João Bosco.





MITOS DE ORIXÁS

PARA CRIANÇAS





Na cena curta “Olorum – A criação do mundo na visão Yorùbá”, Carlos Francisco e Juliana Jardim concebem um encontro a partir de mitos de orixás presentes na vida do ator. Carlos brinca com a simplicidade espacial caseira, junto com o jogo que destina histórias para crianças de todas as idades. A transmissão ocorre neste sábado (17/4), às 11h e às 16h, na plataforma Zoom, com ingressos gratuitos via Sympla.





“A ESPIÔ

THRILLER





O Lifetime exibirá o thriller “A espiã” neste domingo (18/4), às 21h. Na trama, Vera von Schalburg é uma jovem alemã que vive na Paris de 1938, um ano antes de a Segunda Guerra Mundial eclodir. Para manter a si mesma e seu filho, Christian, ela trabalha como prostituta em um bordel de luxo, até ser capturada pelo governo nazista. Agora, para manter o garoto a salvo, ela é obrigada a trabalhar como espiã para o governo alemão. Os atores Valerie Niehaus, Fritz Karl e Jochen Nickel estão no elenco.





“A ILHA DA FANTASIA”

ESTREIA





“A Ilha da Fantasia” estreia neste sábado (17/4), às 22h, no canal HBO. Estrelado por Lucy Hale e Michael Peña, o filme mostra que uma ilha mágica no Pacífico oferece aos visitantes a possibilidade de realizar sonhos e viver aventuras que parecem impossíveis em outro lugar. Porém, como avisa o anfitrião, Sr. Roarke, tais desejos podem não ser alcançados da maneira esperada. Também estão no elenco Jimmy O. Yang, Maggie Q, Austin Stowell e Portia Doubleday.





NAUFRÁGIO DO TITANIC

MISTÉRIOS DA HISTÓRIA





O episódio desta semana de “Grandes mistérios da história”, neste sábado (17/4), às 21h20, no History, investiga o naufrágio do Titanic. Por 108 anos, uma caixa com registros históricos sobre o desastre marítimo permaneceu escondida em uma mansão britânica. A produção mostrará que segredos contêm as anotações pessoais do encarregado da investigação e quais erros fatais a tripulação cometeu.



(foto: A&E/DIVULGAÇÃO)



“HERANÇA DE SANGUE”

MEL GIBSON





Protagonizado por Mel Gibson, “Herança de sangue” será exibido neste sábado (17/4), às 21h35, no A&E. No longa, John Link é um ex-condenado que trabalha como tatuador após superar problemas com a Justiça e o álcool. Porém, ele se vê obrigado a voltar à ação quando sua filha Lydia é acusada injustamente de roubar um grupo de narcotraficantes mexicanos. Agora que ela está sendo perseguida pela quadrilha de criminosos, John terá de salvá-la.