Festival on-line exibe, de graça, filmes que se destacaram em 2019 e 2020

Em "Valentina", com Thiessa Woinbackk, garota trans enfrenta preconceito no interior de Minas (foto: Campo Cerrado Produções/divulgação)





Festival Sesc Melhores Filmes adere ao formato virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. Até 5 de maio, a 47ª edição da mostra disponibilizará gratuitamente, encontros temáticos com realizadores e pensadores do cinema. Pelo segundo ano consecutivo, oadere ao formato virtual por conta da pandemia do novo coronavírus. Até 5 de maio, a 47ª edição da mostra disponibilizará gratuitamente, por meio da plataforma Sesc Digital , alguns dos principais títulos nacionais e estrangeiros lançados em 2020. Além disso, serão realizadoscom realizadores e pensadores do cinema.





premiação dos filmes mais votados por público e crítica. Os vencedores serão anunciados pelo ator Silvero Pereira, que conduzirá a transmissão no A abertura está marcada para esta quarta-feira (14/4), às 19h30, com a cerimônia dedos filmes mais votados por público e crítica. Os vencedores serão anunciados pelo ator Silvero Pereira, que conduzirá a transmissão no canal do CineSesc no YouTube . Eleito o melhor ator nacional na última edição do prêmio, ele vai conversar ao vivo com os laureados da noite.





TRANS

Logo após a premiação, será exibido, na plataforma do Sesc, o longa “Valentina”, de Cássio Pereira dos Santos. Protagonizado pela atriz e youtuber Thiessa Woinbackk e inédito nos cinemas, o filme conta a história de uma garota trans de 17 anos que se muda com a mãe para uma cidade do interior de Minas Gerais. As duas enfrentam problemas quando a assinatura do pai da menina é exigida para a matrícula na escola local.





A seleção internacional traz títulos bastante comentados. “Honeyland” (2019), de Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov, disputou duas categorias do Oscar 2020 (melhor documentário e melhor filme estrangeiro), representando a Macedônia do Norte. O belga “O jovem Ahmed” (2020), de Jean-Pierre e Luc Dardenne, conquistou a Palma de Ouro de direção no Festival de Cannes de 2019.





O documentário “Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: Parou” (2020), de Bárbara Paz, é destaque entre os nacionais. Lançado nos cinemas e exibido na TV, será disponibilizado por 24 horas em 24 de abril. A produção foi inscrita em duas categorias do Oscar 2021 – melhor filme internacional e melhor documentário –, mas não foi selecionada pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood.





Além da mostra contemporânea, o festival promoverá sessões com clássicos premiados em edições passadas, como o alemão “A vida dos outros” (2006), de Florian Henckel von Donnersmarck, o inglês “Segredos e mentiras” (1996), de Mike Leigh, e o francês “Meu tio da América” (1980), de Alain Resnais.





Alguns filmes ficarão em cartaz durante todo o festival, enquanto outros terão sessão única. A mostra também programou atividades paralelas com o objetivo de debater temas caros ao audiovisual. Os encontros on-line, por meio do YouTube, serão voltados para os temas “Cinema nordestino contemporâneo: Uma identidade só?”, “Histórias indígenas e o Brasil em ruínas” e “Cinema negro em várias telas”.





De 19 a 29 de abril, às segundas, terças e quintas, o Sesc promove o curso “Podcast de cinema”. As inscrições serão abertas nesta quinta-feira (15/4), às 14h, e podem ser feitas no site inscrições.sescsp.org.br.





47º FESTIVAL SESC MELHORES FILMES

Até 5 de maio, por meio da plataforma Sesc Digital ( sescsp.org.br/cinemaemcasa ). A premiação e os encontros podem ser acompanhados no canal do Cine Sesc ( youtube.com/cinesesc) . Programação completa: melhoresfilmes.sescsp.org.br



O documentário macedônio "Honeyland" poderá ser visto a partir de amanhã (foto: Apolo Media/divulgação )



PROGRAMAÇÃO

HOJE (14/4)

Às 22h





» “Valentina" (2020)

De Cássio Pereira dos Santos





QUINTA (15/4)

A partir das 20h. Até 5 de maio





» “Honeyland” (2019)

De Ljubomir Stefanov e Tamara Kotevska

» “Martin Eden” (2019)

De Pietro Marcello

» “O oficial e o espião” (2019)

De Roman Polanski

» “Sertânia” (2020)

De Geraldo Sarno

» “Mulher oceano” (2020)

De Djin Sganzerla

» “Maria Luiza” (2019)

De Marcelo Diaz

» “Boni bonita” (2020)

De Daniel Barosa

» “Abraço” (2020)

De DF Fiuza

» “A hora da estrela” (1985)

De Suzana Amaral

» “A história da eternidade” (2015)

De Camilo Cavalcante





SEXTA (16/4)

A partir das 20h





» “Três verões” (2020)

De Sandra Kogut. Disponível por 24 horas





SÁBADO (17/4)

A partir das 20h





» “Aos olhos de Ernesto” (2019)

De Ana Luiza Azevedo. Disponível por 24 horas

» “Você não estava aqui” (2020)

De Ken Loach. Disponível por 24 horas