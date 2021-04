Edu Lobo abre no YouTube concertos históricos da Orquestra Ouro Preto

(foto: Nana Moraes/divulgação)







Como mais uma opção para o público ficar em casa em tempos de pandemia, a Orquestra Ouro Preto lança em seu canal no YouTube uma série de concertos históricos realizadas ao longo de sua trajetória. A estreia na rede social será com Edu Lobo e vai ao ar neste sábado (3/4), às 20h30. Na apresentação, a bossa nova ganhou contornos orquestrais em um encontro especial que reuniu o cantor e compositor, a orquestra, o pianista e arranjador Gilson Peranzzetta e Mauro Senise, no sax e flauta. Sob a regência do maestro Rodrigo Toffolo, o concerto foi gravado em 2016, na Sala Minas Gerais, em Belo Horizonte. No repertório, arranjos orquestrais de Peranzzetta para sucessos da MPB como "Beatriz, "Vento bravo", "Zanzibar" e "Canto triste".





Edu Lobo é conhecido por integrar a segunda geração da bossa nova, sendo

parceiro de Tom Jobim, Aldir Blanc, Chico Buarque e Vinicius de Morais. Já o pianista e arranjador Gilson Peranzzetta tem 57 anos de carreira, cinco Prêmios da Música Brasileira, 300 músicas compostas e 58 títulos-solo em sua discografia. No próximo sábado, no mesmo horário, será lançado o concerto “Orquestra Ouro Preto, Ivan Lins e Gilson Peranzzetta”, que traz sucessos do cantor carioca e arranjos também assinados por Peranzzetta. No canal da Orquestra no YouTube.

CONVITE À REFLEXÃO

“RESPIRE COMIGO – LYGIA CLARK”





O Curta! exibirá o documentário “Respire comigo – Lygia Clark” neste sábado (3/4), às 17h. O filme apresenta imagens históricas e relatos de todos os envolvidos na exposição homônima, que abriu, em 2020, o calendário de comemorações pelo centenário da artista ao redor do mundo. O evento propôs uma reflexão ao público através dos escritos, diários e objetos sensoriais da pintora e escultora brasileira.

“BRASIL"

ALMÉRIO E NEY MATOGROSSO





Cazuza completaria 63 anos neste domingo (4/4). Mais atual do que nunca, a obra do compositor ganhará novas leituras na voz de Almério: a primeira amostra desse

encontro musical é o single “Brasil”, que chega amanhã às plataformas digitais, antecipando o álbum “Tudo é amor”, dedicado a canções do músico carioca. A nova versão para o single tem a participação de Ney Matogrosso e chega 33 anos depois da original, lançada por Cazuza no emblemático disco “Ideologia”.

BEATLES PARA CRIANÇAS

"O PRIMEIRO SHOW DE ROCK!"





O projeto BPC-Beatles para Crianças, que apresenta sucessos do quarteto de Liverpool com arranjos originais, apresenta a montagem "O primeiro show de rock!", transmitida ao vivo neste domingo (4/4), às 16h, pelo canal no YouTube da Fundação ArcelorMittal e na página do Facebook do Diversão em Cena. No espetáculo, as canções “I want to hold your hand”, “All my loving” e “Yellow submarine” são mescladas com histórias contadas e cantadas. Além disso, os músicos mostram para a criançada diferentes instrumentos musicais, como ukulele, washboard, keytar e kazoo.

“À PROCURA DE DEUS”

ESTREIA





A série documental “À procura de Deus” estreia neste sábado (3/4), às 20h20, no History 2. Em 10 episódios, a produção acompanha o jornalista, diretor e produtor chileno Jorge Said enquanto percorre os maiores movimentos espirituais e religiosos do mundo. Ele esteve em diferentes países e documentou sua jornada – que incluiu áreas perigosas e de conflito, como Iraque, Irã, China, Índia, Japão e Oriente Médio.

ESPECIAL DE PÁSCOA

SELEÇÃO DE FILMES





Neste sábado (3/4) e domingo (4/4), para comemorar a Páscoa, o Universal TV exibe programação especial com filmes de animação. A partir das 18h de hoje, o canal exibe três longas, começando por "Sing: Quem canta seus males espanta". Em uma cidade comandada por animais, um empresário resolve realizar uma competição de canto para recuperar a audiência de seu teatro, mas não podia imaginar a proporção que as coisas tomariam. Na sequência, vem "Meu malvado favorito 3”. Amanhã, às 18h45, é a vez de "Como treinar seu dragão 2".

EDDIE MURPHY

ANIVERSÁRIO DE 60 ANOS





Eddie Murphy, astro do cinema mundial, completa 60 anos neste

sábado (3/4). Para celebrar a data, vários canais prestam sua

homenagem ao ator. O Paramount Network preparou especial que

reúne alguns dos principais filmes estrelados pelo artista. A programação começa às 17h45 com “Um tira da pesada 2” e segue com “Um tira da pesada 3” (19h30), “Norbit – Uma comédia de peso” (21h30) e “48 horas” (23h15). Já o Telecine Fun exibe, a partir das 12h45, o especial "Parabéns, Eddie Murphy!", com os seguintes filmes na sequência: “As mil palavras”, “O professor aloprado 2”, “O grande Dave”, “A creche do papai”, “Até que a fuga os separe” e “Um príncipe em Nova York”.

TV RÁ TIM BUM

NOVAS ANIMAÇÕES





Neste sábado (3/4), a TV Rá Tim Bum estreia duas animações, que serão exibidas nos fins de semana. “Os filosofinhos”, série que fala sobre grandes filósofos numa linguagem para crianças, vai ao ar aos sábados e domingos, às 11h30 e às 18h15. Já “Aventuras de Amí”, produção que retrata o processo de crescimento infantil, é exibida em seguida, às 11h35 e às 18h20. Em “Os filosofinhos”, os pequenos conferem a história de René Descartes, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Sócrates, Jean Paul Sartre, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel Kant, Platão, Baruch Espinoza, Aristóteles e Nicolau Maquiavel. “Aventuras de Amí” aborda ritos de passagem e as novas responsabilidades que surgem quando as crianças crescem. A atração mostra que através da imaginação é possível resolver os desafios, transformando o mundo em um lugar mais divertido e aventureiro.