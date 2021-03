Recitais serão executados diretamente do coração da Serra do Japi

Fábio Vianna, Claudia Feres, Carla Candiotto e Rodrigo Matheus, organizadores do festival de música clássica, em frente à igreja, de 1917, que integra o Espaço Japi, em área de proteção ambiental (foto: João Caldas/ Divulgação)

Com uma série de oito recitais de música clássica, será realizado no interior do espaço centenário da Igreja Santa Clara, em Jundiaí, no interior de São Paulo, o 1º Festival Concertos da Serra. As apresentações começam nesta quinta (11/3), prosseguindo até domingo (14/3) e retornando de 18 a 21 de março, sempre de quinta a sábado, às 18h30, e domingos, às 17h, com transmissão gratuita pelo YouTube do evento. A construção é datada de 1917 e tombada pelo patrimônio histórico, integrando o recém-criado Espaço Japi – Cultura e Meio Ambiente, no coração da Serra do Japi, em área de proteção ambiental.





A ideia de criar o espaço cultural no local foi iniciativa dos atores e diretores teatrais Carla Candiotto e Rodrigo Matheus. E vem ao encontro da trajetória de 50 anos da Escola de Música de Jundiaí, representada pela maestrina Claudia Feres, curadora e diretora artística do festival, que assina ainda a direção-geral e a concepção do evento. A direção cênica é de Carla Candiotto e a gestão do projeto é do músico e cantor Fábio Vianna Peres. Completam a equipe Marco Lima na direção de arte e Wagner Freire na iluminação.





Cada um dos oito artistas ou grupos convidados ocupará a igreja, realizando recital com 50 minutos de duração. A programação foi selecionada por Claudia, que cresceu na Escola de Música de Jundiaí, criada por sua mãe, na garagem de casa, em 1971. “Sou diretora artística e regente titular da Orquestra Municipal de Jundiaí e a Carla Candiotto é diretora do Espaço Japi – Cultura e Meio Ambiente e também da Companhia de Teatro da Prefeitura. Fomos colegas na infância e agora nos reencontramos nessa nova empreitada.”





Quando surgiu a pandemia, Carla foi passar uma temporada na Serra do Japi, onde seus pais residem. “O que aconteceu foi que sua mãe a levou até a igrejinha histórica, na qual foi batizada. Chegando lá, Carla se apaixonou pelo lugar, onde há um anexo onde funcionava uma escola rural que alfabetizava crianças e adultos, mas que foi desativada. Ela me perguntou se não toparia fazer uns projetos com ela para o local. Empolguei-me e logo comecei a bolar um projeto de recitais.”





Claudia conta que o espaço é bonito e intimista. “Foi aí que apareceu em nosso caminho o ProAC, que é um projeto de apoio aos artistas do governo do estado de São Paulo. O nosso projeto foi aprovado, o que possibilitou a sua realização. Obtivemos uma verba mais consistente, o que nos proporcionou convidar mais artistas. Fizemos programação com oito grupos, tendo quatro concertos esta semana e mais quatro na seguinte. O local agora se chama Espaço Japi – Cultura e Meio Ambiente.”





INFLUÊNCIAS PORTUGUESAS

A maestrina explica que o conjunto pertence a uma associação de moradores dos bairros da Serra do Japi. “Selecionei os músicos que tocarão dentro da igreja, cuja acústica é maravilhosa. São músicos de vários lugares. A violoncelista da cantora Ná Ozetti, Heloisa Meirelles, que é de Jundiaí, encerra a programação da primeira semana. Ela mora na Serra do Japi e integra também a Orquestra Sinfônica de São Paulo (Osesp).”





Claudia conta que elaborou programação com músicas de câmara. “São de concertos mesmo, obras eruditas, mas há também algumas coisas que nos remetem à música de raiz, porque em Jundiaí temos essa cultura da música rural. Teremos duas vezes a viola caipira em nossa programação.”





Abre a programação nesta quinta (11/3), o cantor e compositor Fábio Vianna Peres, com a música antiga da Capela Ultramarina, com suas influências portuguesas e a participação do ator Roney Facchini na leitura de sonetos e versos de Camões. Na sexta (12/3), o duo de flauta e violoncelo Bico de Pena, formado por Angelique e Renato Camargo, que apresenta obras autorais. No sábado, (13/3), um duo de viola caipira de orquestra, com Gabriel Marin, violista da Orquestra Sinfônica da USP, e o violeiro Neymar Dias.





A atriz, diretora, autora e produtora teatral Carla Candiotto conta que o Espaço Japi – Cultura e Meio Ambiente foi bolado por ela e o marido, Rodrigo Matheus. “Perguntei à minha mãe o que eles estavam pretendendo fazer no local. Ela me respondeu: ‘Por enquanto, nada’.” Carla, então, disse que gostaria de fazer música, teatro e cinema, projetado na parede da igreja, entre outros projetos. “Disse a ela que gostaria também de usar a igreja para música clássica, erudita e de utilizar a escola para fazer um festival de teatro infantil, além de colocar internet no local para transmissão on-line. E fui bolando uma porção de coisas e o pessoal da associação acreditando nos meus projetos e me dando corda. E, agora, vamos fazer o primeiro festival de música clássica.”





Carla conta que Claudia é sua amiga de infância, são da mesma idade e que foi aluna da mãe da colega. “Ela nasceu em São Paulo, mas se mudou com a família, aos 3 anos, para Jundiaí, onde nasci e vivi boa parte da minha vida. Contei para ela a minha ideia e a chamei para me ajudar no projeto. Aí, surgiram ajudas da prefeitura local e do estado e colocamos o projeto para funcionar e fazer esse festival. Serão oito lives, com quase 20 músicos animando o ‘Concertos da Serra’”, detalha a diretora teatral.





CIRCO DE VERSOS

A atriz garante que tem repertório grande de espetáculos infantis e que pretende apresentar no espaço. “Seria ótimo para a garotada. Pensei também em palestras sobre meio ambiente, feiras de moda e livros. Quando se tem o espaço, as coisas se tornam mais fáceis, embora a maré não esteja pra peixe. Vamos fazer também lives de espetáculos para crianças, cujo nome é ‘Circo de Verso’. É um circo com versos e poesias.”





Carla revela que a ideia é geral é programar um festival de teatro infantil, temporadas de espetáculos das companhias Candiotto Produções e Circo Mínimo e de outros grupos. “Na telona, pensamos em realizar ciclos de cinema mudo, com Chaplin, Buster Keaton e o Gordo e o Magro. Além de uma série de humoristas britânicos, como Monty Python”.





As primeiras peças a serem apresentadas no local serão “Simbad, o navegante” e “Momo, o senhor do tempo”, respectivamente, com os grupos de Rodrigo e Carla. Confirmado na programação, também está o festival de peças do grupo de teatro de Jundiaí, o Catarsis.





1º FESTIVAL CONCERTOs DA SERRA

Espaço Japi – Cultura e Meio Ambiente, em Jundiaí (SP), de quinta (11/3) a sábado (13/3), às 18h30, e domingo (14/3), às 17h; e de 18/3 a 21/3, no mesmo horário. Programação completa no Instagram e Facebook do “Festival Concertos na Serra”. Transmissão gratuita pelo YouTube do evento