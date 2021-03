Destaque no Spotify, cantor de trap Choji lança novo trabalho

Novo EP de Choji, 'Gigante' tem cinco faixas (foto: JOÃO MAIA/DIVULGAÇÃO)

O cantor, dono do single “Meu lado da história”, sucesso no Spotify, desembarca com seu novo EP, “Gigante”, embalado pelas batidas graves do trap. As cinco faixas estão disponíveis nos aplicativos de streaming e com clipes no YouTube.Cria da Alto Independência, comunidade de Petrópolis, o artista, que começou a postar suas próprias músicas na internet em 2018, viu os primeiros milhões em 2019 e acumula 15 milhões de views no YouTube e 6 milhões de ouvintes no Spotify. O novo trabalho retrata a sua rotina de– temas comuns ao trap.