Roda Viva recebe autor de 'Torto arado', Itamar Vieira Junior

Itamar Vieira Júnior, autor de 'Torto arado', será o entrevistado do Roda Viva desta segunda-feira (15/02) (foto: Acervo pessoal) Itamar Vieira Junior será o entrevistado nesta segunda-feira (15/02) no programa Roda Viva, da TV Cultura. O programa vai ao ar às 22h e poderá ser acompanhado no site da emissora, nos canais no YouTube e no Dailymotion, além do Twitter e do Facebook





Torto arado venceu o prêmio Jabuti de melhor romance em 2020. Também faturou outras premiações como o Oceanos e o Leya, e repercutido nas redes sociais, como indicação de leitura. No livro, Itamar Vieira Júnior conta a história das irmãs Bibiana e Belonísia, que vivem com a família em situação análoga à escravidão em uma fazenda no sertão da Bahia, nos arredores da Chapada Diamantina.













Em entrevista para o caderno Pensar, do Estado de Minas, ele destacou como o seu trabalho e a sua formação permearam a escrita de Torto arado. "Ali há muito do mundo, conhecimento que adquiri com meus estudos de geografia – sou geógrafo de formação. Há muito de filosofia, antropologia. Costumo dizer que todo meu percurso acadêmico, científico, além de toda a minha história pessoal e profissional, costumam atravessar minha escrita. Os métodos antropológicos e etnográficos, sobretudo, me permitiram a estudar as personagens como sujeitos plenos de vida. Para falar sobre elas, eu precisava conhecê-las. Para mim, o processo de escrita é muito longo, não é algo que se resolve em pouco tempo. Eu preciso conhecer as personagens em profundidade para poder escrever sobre elas."









A bancada que vai entrevistar o escritor será composta por Paulo Werneck, editor da revista de literatura Quatro Cinco Um; Adriana Ferreira Silva, editora-executiva da revista Marie Claire; Márwio Câmara, escritor e crítico literário do jornal Rascunho; Yasmin Santos, editora-assistente do Nexo Jornal; Renan Sukevicius, do podcast Finitude. A jornalista e crítica literária Isabel Luca vai participar enviando perguntas por vídeo.