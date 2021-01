Dia da Visibilidade Trans ganha programação especial no Canal Brasil

(foto: Canal Brasil/divulgação)

Sexta-feira (29/1) é o Dia da Visibilidade Trans. O Canal Brasil promete agenda especial dedicada ao tema, cuja discussão é necessária diante de ondas de preconceito e violência em relação à população LGBTQ+. Basta lembrar que o nosso país bate sucessivos recordes no ranking de assassinatos de cidadãos transexuais. Às 19h50 de amanhã, vai ao ar o episódio de Transmissão, em que as cantoras Linn da Quebrada e Jup do Bairro entrevistam o homem trans e ativista Lam Matos; às 20h05, será a vez do curta Tailor, do cartunista Calí dos Anjos; e às 20h15, a atração será o premiado longa de ficção Alice Júnior, dirigido por Gil Baroni, sobre uma jovem youtuber libertária às voltas com a intolerância de uma pequena cidade.





ESTREIA

PONDÉ E THAIS OYAMA

(foto: Bruna Frasson/divulgação)



Nesta quinta-feira (28/1), o programa jornalístico Linhas cruzadas estreia na faixa das 22h na TV Cultura. A apresentação estará a cargo do filósofo Luiz Felipe Pondé, autor dos livros Como aprendi a pensar e Contra um mundo melhor, e da jornalista Thaís Oyama, ex-editora da Folha de S.Paulo e ex-editora-chefe da Veja, que lançou, no ano passado, Tormenta – O governo Bolsonaro: crises, intrigas e segredos pela Companhia das Letras. Na edição de hoje, a dupla vai discutir censura, marketing digital e os impasses da democracia. A atração poderá ser acompanhada também no site, YouTube, Facebook e no Twitter da emissora paulista.





ADEUS, BAGUNÇA

MICAELA GÓES





Micaela Góes, a simpática atriz e apresentadora de programas sobre a organização doméstica, vai estrear, nesta quinta-feira (28/1), a série Manual da Micaela, que chega ao canal GNT às 21h. Ela terá como missões planejar mudança, arrumar armários e dar um jeito na área de serviço, além de montar um quarto de bebê. Hoje, ela dará dicas sobre como transformar a despensa em espaço funcional, evitando até o desperdício de alimentos. Os 12 novos episódios irão ao ar às quintas-feiras.





FUTURO APOCALÍPTICO

O LIVRO DE ELI





O filme O livro de Eli será exibido nesta quinta-feira (28/1), às 20h26, no Space. Homem solitário protege o livro sagrado que poderia ser a salvação da humanidade num futuro apocalíptico. Suas habilidades marciais e o tesouro oculto chamam a atenção de um mafioso e de sua sensual filha. Denzel Washington, Gary Oldman, Jennifer Beals e Mila Kunis estão no elenco.





QUARENTEMAS

TIZUMBA ENCARA O CORONA

(foto: Quarentemas/reprodução)



Isolamento social, proibição de abraços e o fim dos passeios são temas da websérie Quero reclamar, que o ator e músico Mauricio Tizumba vai apresentar nesta quinta-feira (28/1), às 20h, nos canais do projeto #Quarentemas na internet. “Para minha alegria, pude trabalhar, pela primeira vez, com a Inês Peixoto, além de Gilberto Scarpa, com quem já tinha trabalhado, Eder Santos, Márcio Medina e uma equipe maravilhosa”, diz Tizumba. Transmissões ocorrerão via Instagram (@teatroemmovimento) e YouTube (youtube.com/teatroemmovimento).



***





Em cena sozinho, Tizumba faz dois personagens, “o que reclama e o que atende”, explica. “Realmente, tem muita gente morrendo, muita gente adoecendo, mas isso não está acontecendo com todo mundo. Apesar de (o coronavírus) atingir todos, há gente com poder econômico para se livrar disso. Na hora em que a gente passar a régua da pandemia, veremos que quem tinha condições melhores vai sobreviver com mais tranquilidade”, observa. “É preciso lavar as mãos, usar álcool em gel e máscara, manter o isolamento. Isso é fundamental para banir a peste. Cuidar de si para cuidar do outro”, defende. Além de atuar, o mineiro vai tocar seu famoso tambor.





RAP E SAMBA

EDI ROCK E THIAGUINHO

(foto: Som Livre/divulgação)



Em seu projeto solo, o rapper Edi Rock, do grupo Racionais, convidou o sambista Thiaguinho para gravar Um novo amanhã, canção que busca espantar o baixo-astral destes tempos de pandemia. A letra diz assim: “Rajada de orgulho, de coragem e sacrifício/ O irmão nasceu guerreiro, livre, forte, lutador/ Com anticorpos pra racista, avalista do amor/ Um dia de sol/ Te anuncia um novo amanhã”. O single saiu no ano passado, mas o clipe, dirigido por Mateus Rigola, lançado há poucos dias, traz cenas da dupla em estúdio e registros da vida cotidiana nas comunidades.





RICARDO MEHEDFF

TRAILER É CINEMA

(foto: Acervo pessoal)



Quem curte um bom trailer de filme tem um programa virtual interessante nesta quinta-feira (28/1), às 14h, na plataforma Zoom. A convite do Centro Cultural Banco do Brasil, o montador, diretor e produtor Ricardo Mehedff vai mostrar as origens e a evolução dos filmetes de propaganda, cuja função é atrair a atenção do público para as produções cinematográficas. É necessária inscrição prévia no site www.ccbbeducativo.com.br.

A participação é gratuita.





BATWOMAN

JAVICIA LESLIE

(foto: HBO/divulgação )



Protagonizada por Javicia Leslie, a segunda temporada de Batwoman estreia na sexta-feira (29/1), às 22h, no canal HBO. No início da série, ela usa os trajes de Kate Kane. Conforme avança no papel, a personagem cria o próprio visual para se lançar em uma jornada como heroína confiante, que persegue os vilões no Batmóvel. O elenco conta também com Dougray Scott, Rachel Skarsten, Meagan Tandy, Nicole Kang e Camrus Johnson.