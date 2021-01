Bonapart: de João Monlevade para o incrível mundo da internet

A banda Bonapart desenvolve seu trabalho em João Monlevade de olho no potencial da internet (foto: Claudemir Azevedo/divulgação)

Lançada há poucos dias, a canção Tudo vai passar, da banda mineira Bonapart, ultrapassou 300 mil visualizações nas plataformas de streaming. Retratando estes dias de pandemia, a letra procura passar mensagem de otimismo e esperança. Anteriormente, o grupo lançou os singles Eu tô aí de bobeira e Pra ver se cola, que bateram 700 mil views. Criada há cerca de um ano na cidade de João Monlevade, a banda vai à luta por seu espaço na cena musical, apesar da pandemia. Ela é formada pelos irmãos Mark (guitarra e voz) e Max Santiago (baixo e backing vocal), Rafael Leocádio (guitarra) e WG Ferreira (bateria). Lançada há poucos dias, a canção Tudo vai passar, da banda mineira Bonapart, ultrapassou 300 mil visualizações nas plataformas de streaming. Retratando estes dias de pandemia, a letra procura passar mensagem de otimismo e esperança. Anteriormente, o grupo lançou os singles Eu tô aí de bobeira e Pra ver se cola, que bateram 700 mil views. Criada há cerca de um ano na cidade de João Monlevade, a banda vai à luta por seu espaço na cena musical, apesar da pandemia. Ela é formada pelos irmãos Mark (guitarra e voz) e Max Santiago (baixo e backing vocal), Rafael Leocádio (guitarra) e WG Ferreira (bateria).





Todo o repertório é produzido e arranjado por Mark. “Felizmente, tenho um bom estúdio em casa e produzi vários grupos que trabalham com diversos gêneros, do rock e MPB e ao sertanejo”, diz ele.



''Devemos ter umas 10 músicas prontas para serem lançadas. A ideia é a gente se adequar a este mundo maluco no qual estamos vivendo hoje'' Mark Santiago, produtor e compositor





PERFORMANCE A Bonapart tem menos de um ano e desenvolve seu trabalho numa cidade do interior de Minas com menos de 100 mil habitantes. Por isso, Mark comemora a performance dos três singles na internet.





“Começamos exatamente no dia

23 de fevereiro de 2019, quando lançamos Eu tô aí de bobeira. É um rock muito legal, fácil de memorizar e cantar. A aceitação foi boa, mais de

300 mil visualizações. Não é tanta coisa, mas também não é pouco para um grupo que está iniciando”, diz.





Mark e Max Santiago são os compositores da banda. “Devemos ter umas 10 músicas prontas para serem lançadas. A ideia é a gente se adequar a este mundo maluco no qual estamos vivendo hoje”, conta. Por enquanto, a estratégia é concentrar forças em Tudo vai passar, que tem chamado a atenção na internet.





“Pensamos em lançar um single a cada um, dois ou três meses. Hoje não é como antes, quando se gravava e lançava um disco inteiro de uma vez”, comenta o produtor e compositor. “Nossa intenção era ter lançado mais canções, mas a pandemia atrapalhou nossos planos. Ficamos naquele dilema: lançamos, não lançamos... Não dá para fazer show, pois está tudo parado”, lamenta.





Tudo vai passar surgiu antes do estrago causado pelo novo coronavírus. “É uma coincidência interessante. Começamos a compô-la antes da quarentena, mas paramos. Quando veio o isolamento social, lembramos dela e resolvemos finalizá-la.” A letra diz assim: “Quando o meu silêncio/ Está preso na garganta/ Eu grito bem alto/ Vou dar tempo ao tempo/ E manter a esperança”.





A esperança da Bonapart, aliás, é viver de música. “Sabemos que não será nada fácil”, admite Mark Santiago. “Mas a nossa intenção é fazer tudo com muito profissionalismo, da melhor maneira possível.”





O sonho de Mark e companheiros é gravar um disco. “Ainda não sabemos se será CD físico, mas faremos um álbum para as plataformas digitais. Confesso: tenho vontade de fazer um disco físico, nem que seja para presentear amigos e fãs, colocar na parede ou na estante. Gosto de ouvir CD, observar a ficha técnica. De repente, podemos lançar um LP. Sou da época do vinil, adoro ouvir bolachas até hoje”, revela.





Bonapart já lançou três singles e planeja um álbum com cerca de 13 faixas. Os rapazes de Monlevade apostam na produção independente, apesar das dificuldades. “Mesmo com a gente produzindo o áudio, no final das contas ainda fica caro, pois temos de fazer o vídeo, superimportante hoje em dia. Não é fácil, mas vamos que vamos”, conclui Mark Santiago.









TUDO VAI PASSAR

• De Bonapart

• Independente

• O single está disponível nas plataformas digitais