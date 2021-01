Maratona do terror do Telecine Cult vai exibir 11 clássicos até domingo

(foto: Telecine/divulgação )

Esta maratona promete tirar o sono de muita gente. A agenda do Festival 125 Anos de Cinema, promovido pelo Telecine Cult, reservou clássicos do susto para o fim de semana. A agenda começa neste sábado (23/1), às 14h15, com o filme Drácula (1931), de Tod Browning, estrelado por Bela Lugosi no papel do vampiro que espalha o terror em Londres, cai de amores pela filha de um médico e é caçado por Van Helsing. Às 15h40, tem Frankenstein (1931), sobre o monstro criado em laboratório a partir de órgãos retirados de cadáveres. Boris Karloff e Colin Clive são dirigidos por James Whale. Já Eraserhead (1977), do cineasta David Lynch, começa às 18h30.



***

Vencedor do Oscar de melhor roteiro original em 2018, Corra! (2017), longa de Jordan Peele, será a atração das 20h05 de hoje. Conta a história de Chris, jovem negro que se depara com segredos perturbadores ao conhecer a família de sua namorada branca. Às 22h, uma obra-prima do gênero: O bebê de Rosemary (1968), de Roman Polanski, em que Mia Farrow interpreta uma grávida às voltas com paranoias e visões bizarras. Às 2h40, Willem Dafoe e Robert Pattinson fecham a agenda deste sábado, em O farol, filme de Robert Eggers sobre dois homens isolados numa ilha, à beira da loucura.



***

No domingo (24/1), o festival de terror prossegue às 12h25 com A noite dos mortos-vivos (1968), filme cult dirigido por George Romero, seguido por A cidade do horror (1979), de Stuart Rosenberg, às 14h10; Carrie, a estranha (1976), de Brian De Palma, às 16h20; e O mistério de Candyman (1992), de Bernard Rose, às 22h. Nós (2019), de Jordan Peele, fecha o festival, às 23h50.





IMAGINE

JOHN E YOKO

(foto: Curta!/divulgação)



John Lennon: Imagine – O filme será a atração deste sábado (23/1), às 15h45, no Curta!. O longa traz imagens exclusivas de Lennon (1940-1980) e da mulher, a artista plástica Yoko Ono, filmadas na Inglaterra, no Japão e nos Estados Unidos para acompanhar o lançamento do álbum Imagine. O próprio casal dirigiu a produção, que contou com a participação do guitarrista George Harrison (1943-2001) e do ator e dançarino Fred Astaire (1899-1987).





ROMANCE

EMMA

(foto: Universal Pictures/divulgação)



Neste sábado (23/1), às 22h, o Telecine Premium vai passar o filme Emma. Protagonizado por Anya Taylor-Joy, com Johnny Flynn, Mia Goth e Josh O'Connor no elenco, conta a história de uma jovem britânica do século 19 que adora opinar sobre a vida amorosa alheia. Emma vê suas convicções sobre o casamento desmoronarem quando se envolve na relação vivida por uma amiga.





DRAMA

DOR E VINGANÇA





O Lifetime programou para domingo (24/1), às 19h15, o filme Morrendo por um bebê. O casal Amber e Kyle está pronto para seguir em frente depois de sofrer um acidente de carro há dois anos. Mas o mundo deles vira de cabeça para baixo quando Jessica, motorista envolvida na batida, se muda justamente para a porta ao lado. Ela planeja se vingar do casal, pois perdeu o bebê que estava esperando no desastre. Dirigido por Lauro Chartrand-DelValle, o elenco reúne Christa Allen, Tom Sandoval e Sarah Minnich.





DOCUMENTÁRIO

MENINO 23

(foto: History/divulgação )



O documentário Menino 23: Infâncias perdidas no Brasil, dirigido por Belisário Franca, será exibido domingo (24/1), no History. O filme acompanha a investigação do historiador Sidney Aguilar a partir da descoberta de tijolos marcados com suásticas nazistas em uma fazenda no interior de São Paulo. Durante os anos 1930, 50 meninos negros foram levados de um orfanato no Rio de Janeiro para essa propriedade, onde foram submetidos a experimentos eugênicos.





BH

PASSEIO VIRTUAL





A historiadora Clarita Gonzaga comandará um passeio virtual por Belo Horizonte neste domingo (24/1), das 11h às 12h30, a convite do projeto Encontros com o Patrimônio, da Casa Fiat de Cultura. O percurso começa no Parque Municipal Américo Renné Giannetti, segue pela Avenida João Pinheiro, passando pelo Museu Mineiro e Arquivo Público Mineiro, chega à Praça da Liberdade e termina diante do painel Civilização mineira, de Candido Portinari, na Casa Fiat. A participação na transmissão on-line é gratuita, mediante inscrição no site Sympla. Informações: www.casafiatdecultura.com.br





SÉRIE

SEARCH PARTY





A série Search party acompanha quatro amigos às voltas com um mistério quando uma conhecida deles desaparece. No episódio inédito deste domingo (24/1), às 22h, na Warner, Elliott (John Early) sobe à tribuna para testemunhar a favor da defesa. Enquanto isso, a fé de Portia (Meredith Hagner) se aprofunda, assim como os laços com seus novos amigos cristãos. Drew (John Reynolds) faz uma escolha perigosa e Dory (Alia Shawkat) recebe mensagem aterrorizante. A série foi criada pela dupla Sarah-Violet Bliss e Michael Showalter.





MÚSICA

ARTE COMO RESPIRO





O Festival Arte como Respiro vai exibir neste sábado (23/1), às 20h, pocket show dos músicos Leandro Braga (RJ), Eduardo Taufic (RN) e Gabriel Vieira (SC), no site do Itaú Cultural. Domingo (24/1), no mesmo horário, será a vez da rapper mineira Tamara Franklin e da paraense Joana Marte. A programação será encerrada em 31 de janeiro.