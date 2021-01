'Manhattan connection', comandado por Lucas Mendes, estreia na TV Cultura

(foto: Luiz C. Ribeiro/divulgação)

Comandado pelo jornalista mineiro Lucas Mendes, Manhattan connection estreia em nova casa. Às 22h desta quarta-feira (20/1), Lucas e os companheiros Pedro Andrade, Caio Blinder, Diogo Mainardi e Angélica Vieira batem ponto na telinha da TV Cultura, depois de a atração ser exibida por 27 anos no canal a cabo GNT, do grupo Globo. O programa também será transmitido pela Rede Minas.



Comandado pelo jornalista mineiro Lucas Mendes, Manhattan connection estreia em nova casa. Às 22h desta quarta-feira (20/1), Lucas e os companheiros Pedro Andrade, Caio Blinder, Diogo Mainardi e Angélica Vieira batem ponto na telinha da TV Cultura, depois de a atração ser exibida por 27 anos no canal a cabo GNT, do grupo Globo. O programa também será transmitido pela Rede Minas.

***





Neste dia da posse de Joe Biden, o novo presidente dos Estados Unidos, o Manhattan contará com a participação de Fernando Henrique Cardoso e Michel Temer, ex-presidentes do Brasil, e do jornalista Luis Fernando Silva Pinto, que comentará o cenário político diretamente de Washington. Outros convidados são o prefeito do Recife, João Campos (PSB), e a deputada federal Tabata Amaral (PDT-SP).





RIVERDALE

NOVA TEMPORADA





Agora, Archie, Jughead, Betty e Veronica enfrentam os dilemas da vida adulta. Essa é a novidade da quinta temporada da série Riverdale, que estreia nesta quarta-feira (20/1), às 21h40, na Warner. Com 19 novos episódios, a atração é estrelada por KJ Apa, Cole Sprouse, Lili Reinhart e Camila Mendes.





CINEMA

PURA ADRENALINA





Quem gosta de fortes emoções tem programa garantido no canal Fox Life. O especial Adrenalina a mil programou para esta quarta (20/1), às 18h45, o filme Atirador, estrelado por Mark Wahlberg e dirigido por Antoine Fuqua. Wahlberg faz o papel de Bob Lee Swagger, ex-atirador de elite dos marines, que se afastou do trabalho após uma traição. Isolado nas montanhas, ele recebe o apelo de Isaac Johnson (Danny Glover), um coronel aposentado, para voltar à ativa, pois o presidente dos Estados Unidos está em perigo. Só que as intenções de Johnson não são tão patrióticas assim...





SAN FRANCISCO

CIDADE FASCINANTE

(foto: TV Brasil/divulgação )



San Francisco, com sua icônica Golden Gate, é objeto de desejo de turistas de todo o mundo. Já que a COVID-19 impede as viagens, serve de consolo o episódio inédito da série documental As fascinantes cidades do mundo, que será exibida nesta quarta-feira (20/1), às 20h30, na TV Brasil. Dá para curtir a famosa baía, cartão-postal da metrópole californiana, os charmosos bondes e a região de Chinatown. Inaugurada em 1937, a Golden Gate liga San Francisco ao condado de Marin – sua cor, conhecida como “laranja internacional”, permite que a ponte seja identificada de longe pelos navios que passam pelo Pacífico.





MÚSICA

CLAUDIA MANZO





Cantora e compositora chilena radicada em BH, Claudia Manzo mandou para as plataformas digitais o single Re-volta, parceria dela com André Milagres inspirada nos acontecimentos políticos recentes que têm sacudido a América Latina. Em Santiago do Chile, multidões ocuparam as ruas em 2019 protestando contra a desigualdade social e o governo do presidente Sebastian Piñera. O single remete também à luta das mulheres por seus direitos. Com produção assinada por Cidoca, Re-volta tem sonoridade democrática, com violão de sete cordas, guitarra elétrica, cajón peruano, sintetizadores e beats eletrônicos. A canção será a faixa-título do segundo álbum de Claudia, com lançamento previsto para este ano.





OFICINA DE CURITIBA

SINFÔNICA E CORAL LÍRICO





A Orquestra Sinfônica e o Coral Lírico de Minas Gerais participam da 38ª Oficina de Música de Curitiba, cuja programação vai até 31 de janeiro. Às 17h30 desta quarta (20/1), a orquestra interpreta Sereias, terceiro movimento de Noturnos, de Claude Debussy. Às 21h, será exibida a ópera Nabuco, de Verdi, produzida pela Fundação Clóvis Salgado. A transmissão ocorrerá no canal do YouTube da Oficina de Música de Curitiba e na plataforma própria do festival (oficinademusica.org.br/aovivo).

VÊNUS

LUIZ GABRIEL

(foto: Reprodução )



O cantor, compositor e instrumentista mineiro Luiz Gabriel Lopes lançou Vênus, single e clipe, que será uma das faixas do EP Sóis, que ele promete para março. Com produção de Leonardo Marques, o trabalho saiu pelos selos Pequeno Imprevisto (Brasil) e Dalata Music (Inglaterra). Luiz assume voz, piano e vocais, ao lado de Gabriel Bruce (bateria) e Baka (synth bass e programação). O trabalho está disponível em luizgabriellopes.lnk.to/venus e http://bit.ly/venus_clipe.





ASSINATURAS

FILARMÔNICA DE MG





Vai até 12 de fevereiro a campanha de assinaturas para a temporada deste ano da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Quem adquirir o pacote terá direito, antecipadamente e com desconto, a ingressos para as séries Presto, Veloce, Allegro, Vivace e Fora de série. Estão disponíveis planos para nove, 12, 21, 24 ou 33 concertos, na Sala Minas Gerais, e os preços da inteira variam de R$ 406 (nove apresentações, assentos no mezanino) a R$ 3.550 (33 sessões, cadeiras no balcão principal). Têm direito à meia-entrada maiores de 60 anos, estudantes, jovens de baixa renda e pessoas com deficiência. O valor do pacote pode ser dividido em até seis vezes, sem juros, no cartão de crédito. Informações: www.filarmonica.art.br/assinaturas.





***





A Filarmônica anuncia o início da temporada para 4 e 5 de março. O maestro Fabio Mechetti vai reger o concerto com a participação de seu contrabaixista Neto Bellotto. O repertório destacará peças de Beethoven e Bottesini. Este ano, o grupo homenageará os compositores Stravinsky, Saint-Saens, Carlos Gomes e Humperdinck.