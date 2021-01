Série 'Casa do choro' reúne um time de bambas em vídeo-oficinas on-line

(foto: Chorinho/Cândido Portinari/reprodução )

“Feras” da música brasileira vão bater ponto na série Casa do Choro, que estreia nesta terça-feira (19/1), no site do projeto Bossa Criativa. Cristóvão Bastos, Mauricio Carrilho, Bia Paes Leme, Luciana Rabello, Água de Moringa e Trio Júlio estão entre os participantes do evento, que exibirá 54 vídeos com o propósito de informar sobre a história do chorinho do século 19 ao 21, e também ensinará a tocá-lo. Os instrumentistas serão professores dos “chorões” em videooficinas. As atividades serão realizadas em www.bossacriativa.art.br, que também disponibilizará informações sobre o projeto, iniciativa da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Funarte.





• • •





O programa se divide nos módulos “Princípios do choro”, “8 com Maurício Carrilho”, “Furiosa portátil” e “Minishows”, que serão postados neste primeiro semestre e também ficarão disponíveis no canal Arte de Toda Gente, no YouTube. Luciana Rabello, Jayme Vignoli, Paulo Aragão e Pedro Aragão comandarão “Princípios do choro”, que terá 24 vídeos, destacando os pioneiros do gênero atuantes no final do século 19 e início do século 20. Em 12 aulas, Maurício Carrilho vai ensinar, analisar e executar suas composições acompanhado de solistas convidados.



(foto: Comedy Central/reprodução)



COMEDY CENTRAL

A CULPA É DA CARLOTA





A culpa é da Carlota é atração desta terça-feira (19/1), às 22h, no Comedy Central. O humorístico inspirado em Carlota Joaquina, a mulher de dom João VI que ganhou a fama de detestar o Brasil, aborda com bom humor, sob a perspectiva feminina, as mazelas e delícias deste país. Cris Wersom, Arianna Nutt, Bruna Louise, Carol Zoccoli, Dadá e a convidada Isadora Nogueira participaram da temporada que chega ao fim hoje. O programa também pode ser conferido na plataforma Amazon Prime Video.

(foto: Fernanda Carvalho/divulgação)



CANAL BRASIL

ANA CAÑAS





A cantora Ana Cañas é a nova aquisição do Canal Brasil. Ela vai apresentar o programa Sobrepostas, que estreia este ano. A proposta da primeira temporada é debater sexo, prazer, autoconhecimento e preconceito com mulheres queer, cis e trans. Criada e dirigida por Lívia Cheibub e Martina Sönksen, a atração será gravada por Ana em uma casa, em clima acolhedor, exibindo também cenas ficcionais que remetem às experiências reveladas pelas convidadas.





TEATRO

ARTILHARIA CÊNICA





O grupo de teatro Artilharia Cênica exibe no YouTube a adaptação audiovisual de sua peça O tribunal, inspirada em A exceção e a regra, de Bertolt Brecht. O trabalho de estreia da trupe belo-horizontina, que discute as relações de poder, foi contemplado com o Prêmio Funarte RespirArte. Na trama, um empresário é julgado por matar seu empregado terceirizado.





• • •





Marcos More assinou a adaptação, com edição de vídeo de Eduardo Iunes. Além de More, o elenco conta com Bruno Maracia, Gefter Rayan, Igor Fonseca, Lucas Prado e Raniele Barbosa. O trabalho pode ser conferido em https://www.youtube.com/watchv?=WdhlvpWwdOI.



(foto: Loic Venance/AFP)



LUTO

MORRE JEAN-PIERRE BACRI





O ator, diretor e roteirista francês Jean-Pierre Bacri morreu de câncer, na segunda-feira (18/1), aos 69 anos. Conhecido como o “anti-herói rabugento” das telas, ele se destacou em O gosto dos outros, indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, e Questão de imagem, ambos dirigidos por Agnès Jaoui, com quem foi casado por cerca de 20 anos. Bacri trabalhou também com os cineastas Alain Resnais, Claude Berri e Cédric Klapisch. No teatro, foi várias vezes premiado. O jornal Le Monde se referiu aos seus personagens como “anti-heróis desiludidos, mas profundamente humanos”.





ELETRÔNICA

MINAS MUSIC WEEK





Até sexta-feira (22/1), o projeto on-line Minas Music Week analisará os desafios enfrentados por profissionais da música eletrônica, discutindo geração de negócios, tendências de mercado e também destacando talentos das picapes, por meio de lives. Nesta terça (19/1), às 15h, o painel “Vendas é comigo mesmo” reunirá produtores para conversar sobre a liberação de cortesias e a retomada de eventos quando a crise da COVID-19 for superada. Às 17h, o bate-papo mobilizará as mulheres da cena, entre artistas, produtoras e designers. Às 20h, amantes da noite conversam sobre como têm lidado com a vida nestes tempos proibitivos para aglomerações. O evento é realizado no Instagram, Facebook e YouTube (@minasmusicweek).





SAMUEL DA SILVA

CONCURSO DE PRESÉPIOS





Samuel Silva dos Santos foi o vencedor do 48º Concurso Nacional de Presépios da Fundação de Arte de Ouro Preto (Faop), evento tradicional que valoriza a arte popular e o talento dos artesãos. Utilizando garfos inox e madeira, ele apresentou a obra Os três elementos, que conquistou 1.687 dos 5.002 votos do público, recebidos por meio da internet e da urna instalada na Galeria Nello Nuno, na cidade histórica mineira.





LIVE

DIÁLOGO COM PESQUISADORES





Nesta terça-feira (19/1), das 17h às 18h, Bárbara Mançanares vai falar sobre a exposição Entramos nessa casa com a bandeira na frente, apresentada virtualmente pelo Memorial Vale. A palestra faz parte do projeto Diálogos com novos pesquisadores e abordará a Festa do Divino de São Bartolomeu. A live será exibida pelas redes sociais do Memorial, com tradução em libras.

(foto: MTV/divulgação)



MTV CRIBS

NA SALA COM CAITLYN JENNER





A nova temporada do programa MTV Cribs começa nesta terça-feira (19/1), às 19h45, na MTV. Produzida de forma remota devido à COVID-19, a atração abre as portas das mansões de Caitlyn Jenner e da cantora Stefflon Don. MTV Cribs também vai visitar as casas de Christine Quinn (Selling Sunset), JoJo Siwa (apresentadora do canal Nickelodeon), Bradley Simpson (The Vamps), Alyssa Edwards (RuPaul's drag race), Don Diablo (DJ holandês), Kevin McHale (Glee), Jorge Masvidal (lutador de UFC) e Holly H (celebridade do TikTok). Às 21h, vai ao ar o último episódio de Adotada #TBT, apresentado por Mareu, que surgirá loira e de cabelo curto.