Nova rodada de 'A culpa é do Cabral' é atração de hoje do Comedy Central

(foto: Cleiby Trevisan/divulgação)







Nova temporada de A culpa é do Cabral será aberta nesta segunda (18/1), às 22h, no Comedy Central. O programa reúne a trupe “patrocinada” pela Liga da Carniça: Capitão Sex Sênior (Fabiano Cambota), Flashback (Nando Viana), Espantalho Maldito (Rafael Portugal), Homem Cerveja (Rodrigo Marques) e Cabeça de Aço (Thiago Ventura). Os humoristas comemoram a proeza desta produção nacional de mandar mais de 100 episódios para o ar.





***

Às 17h30, a turma faz esquenta virtual, comandado por Fabiano Cambota, no Instagram do Comedy Central. A farra vai até as 22h. O ator Caio Castro será o convidado especial da noite. “A gente nunca recebeu alguém tão famoso e bonito”, brinca Cambota. Caio mostra se tem, mesmo, talento para o humor. O astro telefona para Bruna Louise e tenta convencê-la a fazer uma collab de stand-up com ele.

(foto: Acervo pessoal)

EP

BERNARDO MARTINS





O cantor e compositor Bernardo Martins acaba de lançar seu primeiro EP, Só o amor não basta. De acordo com ele, as três faixas vão ao encontro da ideia do amor como centro do universo. “O EP apresenta este sentimento como ele é: importante, mas que não funciona como solução de todos os problemas do ser humano”, observa. Angústias e incertezas da vida inspiraram as letras de Bernardo, que se diz influenciado por Clube da Esquina, Ave Sangria, Arthur Verocai, Jards Macalé, Beatles, Pink Floyd e Yes, além das bandas contemporâneas O Terno e Boogarins.

MOSTRA ROBERTO FARIAS

AVENTURAS DE RC





Filme que fez muito sucesso em 1968, no auge da Jovem Guarda, Roberto Carlos em ritmo de aventura será exibido nesta segunda (18/1), às seis da tarde, no Canal Brasil. O Rei vive um famoso cantor perseguido por bandidos que querem levá-lo para os Estados Unidos. O longa integra a programação da Mostra Roberto Farias, dedicada ao diretor de Em ritmo de aventura.

PANDEMIA

REVISTA DO OBSERVATÓRIO





A partir desta segunda (18/1), o Itaú Cultural disponibiliza em seu site a 28ª edição da Revista do Observatório, com 20 artigos sobre o tema “Cultura, artes e pandemia – Cenários e tendências após a crise do coronavírus”. Michel Maffesoli, professor emérito da Sorbonne, Isabela Souza, diretora do Observatório de Favelas, a artista Rejane Cantoni, a pesquisadora Daniela Ribas Ghezzi e o psicanalista Christian Dunker estão entre os autores.

CANAL BIS

NOEL GALLAGHER





O canal Bis programou para esta segunda-feira (18/1), às 21h, o programa Once in a lifetime sessions 2, com Noel Gallagher. Ao lado de sua High Flying Band, o músico apresenta sucessos da carreira e fala de sua trajetória – sozinho e com o Oasis. Ele interpreta Wonderwall e Don't look back in anger, hits de sua antiga banda, ao violão. O repertório conta também com Everybody’s on the run e Half of the world away, entre outras canções.





MÚSICA

ESTRADA BRANCA





O programa O som do vinil desta segunda (18/1), às 22h30, no Canal Brasil, mostra o disco Estrada branca, lançado pela cantora Mônica Salmaso e José Pedro Gil, instrumentista e compositor português. O apresentador Charles Gavin vai explicar o processo de criação do álbum. A cantora e o músico comentam esta homenagem deles aos compositores Vinicius de Moraes e José Afonso.

(foto: Warner Bros./divulgação)

MULHER-MARAVILHA

NO SPACE





Protagonizado por Gal Gadot, Mulher-Maravilha será exibido nesta segunda-feira (18/1), às 22h30, no Space. No longa, Diana é a princesa das amazonas treinada para ser uma guerreira invencível antes de se transformar na Mulher-Maravilha. Criada na ilha paradisíaca de Themyscira, ela deixa o local quando um piloto norte-americano lhe revela um grande conflito que ocorre fora de lá.

RODA VIVA

LUCAS, CAIO E DIOGO





O Roda viva, atração da TV Cultura transmitida pela Rede Minas, vai receber hoje (18/1), às 22h, os jornalistas Lucas Mendes e Caio Blinder e o escritor Diogo Mainardi, integrantes do Manhattan Connection. Esse programa migrou do canal GNT para a TV Cultura, onde estreia na quarta-feira (20/1).

(foto: Telecine Play/divulgação)

CINEMA

LIAM JOGA A TOALHA









O ator Liam Neeson, de 68 anos, promete se aposentar dos longas de ação depois de concluir projetos previstos para este ano. O astro de Busca implacável revelou que tem enfrentado dificuldades para rodar cenas de luta. “Há mais alguns filmes de ação que farei em 2021, e espero que com a permissão da COVID-19, alguns em sequência.” Neeson contou que adora produções do gênero. “Amo fazer isso. Amo bater em caras com metade da minha idade”, brincou.





***





Ao filmar Blacklight, que ainda não foi lançado, o veterano percebeu que o pique já não é o mesmo. “Tive uma cena com um garoto – adorável e doce ator chamado Taylor. No meio da luta, olhei para cima, eu estava sem fôlego e não custou nada para ele. Disse: 'Taylor, que idade você tem?'. Ele respondeu: '25'. Esta é a idade do meu filho mais velho!”, comentou o ator.

ESTREIA

MUNDO ANIMAL





O Nat Geo Wild programou para hoje (18/1), às 22h, a estreia da série Alasca: Reabilitação selvagem, com novos episódios exibidos até 22 de fevereiro, às segundas-feiras, com reprises aos domingos, às 21h. O programa acompanha funcionários de centros de conservação do Alasca que cuidam de animais em apuros, como um leão-marinho encalhado, um lince órfão e uma águia ferida.