Raul Belém Machado é tema do projeto on-line 'Teatralidades em cena'

Teatralidades em cena destaca a obra do cenógrafo, arquiteto e figurinista mineiro Raul Belém Machado (1942-2012). A edição especial do projeto será exibida neste sábado (16/1), às 18h, no canal da Fundação Municipal da Cultura no YouTube. A atração contará com a participação do teatrólogo Pedro Paulo Cava, de Letícia Belém Machado, sobrinha do cenógrafo, das atrizes Lira Ribas e Marina Arthuzzi e dos técnicos cênicos Helvécio Izabel, Orlan Sabará e Dalva Mattiello.





ESTREIA

DANÇAR, DANÇAR

(foto: CCBB/divulgação)



Homenagem ao samba, forró e maracatu, a canção Dançar, dançar será lançada neste sábado (16), às 10h, por Fernando Leme e Guilherme Fogagnoli. A dupla se apresenta no projeto Múltiplo ancestral, transmitido pelas redes sociais do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB). Informações: www.ccbbeducativo.com.





CINEMA

CÓDIGOS DE GUERRA





Neste sábado (16/1), o filme Códigos de guerra será exibido, às 21h40, no A&E. Estrelada por Nicolas Cage, Christian Slater e Mark Ruffalo, a trama se passa durante a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos decidem usar um código baseado na língua dos navajos para se comunicar durante o conflito. A vida de indígenas recrutados para decifrá-lo corre perigo e depende da proteção dos soldados.





MÚSICA

KIKO DINUCCI





O multitalentoso Kiko Dinucci é o convidado de hoje (16/1) de Roberta Martinelli, apresentadora do programa Cultura livre. O cantor, compositor, cineasta e artista plástico conversa com Roberta sobre Rastilho, seu segundo disco solo. Kiko conquistou público e crítica no grupo Metá Metá, integrado por ele, Juçara Marçal e Thiago França. O programa começa às 18h, na TV Cultura.





MÁGICA

FAMÍLIA KRADYN





Hoje é dia de mágica nas redes sociais do Memorial Vale. Às 15h deste sábado (16/1), a Família Kradyn apresenta o espetáculo Magia e ilusão, exibindo surpresas de seu baú de truques. Formada por Cláudio Medina e Eliana Medina, a trupe conta também com Carol e Cláudio, filhos do casal.





COMÉDIA

ALGUÉM COMO EU

(foto: Paris Filmes/divulgação)



Ricardo Pereira e Paola Oliveira protagonizam a comédia romântica Alguém como eu, atração deste sábado (16/1), às 19h40, no Canal Brasil. Entediada com seu namoro, Helena (Paola Oliveira) imagina como seria se Alex (Ricardo Pereira) fosse mais parecido com ela. Antes apaixonada, agora a moça se incomoda com os defeitos do parceiro e passa a vê-lo como mulher, papel da atriz portuguesa Sara Prata. A direção é de Leonel Vieira.





SHOW

CANÇÕES DE ROBERTO





Nossa chama outra vez tão acesa é o nome do show do cantor Thelmo Lins e do violonista Daniel Rodrigues, que será transmitido neste sábado (16), às 20h, pelo Canal Universitário/TV Promove. Gravado em dezembro no Teatro Santo Agostinho, sem plateia, o espetáculo reúne clássicos de Roberto e Erasmo Carlos. Proposta, Amante à moda antiga, O portão e, claro, Detalhes fazem parte do repertório.





GLOBO DE OURO

LINK PERDIDO





Link perdido, que ganhou o Globo de Ouro 2020 na categoria melhor animação, é a atração deste sábado (16/1), às 22h, no Telecine Premium. Gigante com três metros de altura, Link vive a Noroeste do Pacífico. Certo dia, ele conhece um explorador, sir Lionel Frost, e a dupla embarca em ousada aventura em busca das origens do grandalhão. Chris Butler assina a direção.





NOVA DATA

DUELO NACIONAL





A finalíssima do Duelo de MCs Nacional, importante evento do rap brasileiro realizado em BH, não ocorrerá mais em 30 e 31 de janeiro. A organização decidiu adiá-la por causa da segunda onda da pandemia. A batalha se daria em local fechado e sem a presença de público, com transmissão ao vivo pela TwitchTV do coletivo Família de Rua. Porém, haveria riscos para os 32 participantes de várias regiões do país, que teriam de viajar até a capital mineira. A nova data ainda não foi definida. Em 2020, as seletivas virtuais do Duelo mobilizaram 208 rappers, que se apresentaram em estúdios em 25 estados e no Distrito Federal, transmitidas via Twitch e YouTube.





DOCUMENTÁRIO

THEODOMIRO DOS SANTOS





O documentário Galeria F será exibido domingo (17/1), às 19h50, no canal History. Dirigido por Emilia Silveira, o filme relembra a trajetória de Theodomiro Romeiro dos Santos, militante do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que aos 14 anos passou a combater a ditadura militar brasileira. Aos 18, ele foi detido ao matar um agente enquanto resistia à prisão. Por nove anos, Theodomiro enfrentou sessões de tortura nos porões da repressão.