Série documental revela detalhes da cosmopolita Londres

LONDRES

SÉRIE DOCUMENTAL

(foto: TV Brasil/Divulgação)



O terceiro episódio inédito da série documental As fascinantes cidades do mundo percorre Londres, uma das principais metrópoles europeias, na edição desta quarta (30), às 20h30, na TV Brasil. Com mais de 2 mil anos de história e muitas tradições, a capital do Reino Unido é cosmopolita. A obra traça um panorama sobre a cidade ao visitar palácios, pátios e castelos marcados pela história. A série acompanha desfiles anuais que adornam regularmente os locais mais antigos da região. Além de apresentar a Guarda da Rainha, o programa passa pelo Palácio de Buckingham, sede da monarquia britânica. O edifício é um símbolo de poder, tradição, uma fonte de orgulho nacional e um local de encontro para momentos de alegria e tristeza.





LUCCAS NETO

NOVO FILME

(foto: Instagram/Reprodução)



O youtuber infantil Luccas Neto começará 2021 com o lançamento do décimo filme da carreira. Em 13 de janeiro, Acampamento de férias 3 será exibido nas principais plataformas digitais.Na trama, Luccas Neto e Gi Alparone vivem diversas aventuras, competições e brincadeiras, com direito a música, no Rox Teen, o maior acampamento de férias. As provas e o show de talentos valem uma vaga na banda pop mais desejada do mundo. A organização fica por conta dos líderes do acampamento, Nastya e Tony. Eles têm um passado de rivalidade amor e ódio, que já dura décadas e agora vão se enfrentar novamente."A expectativa para esse filme é enorme. Foi o filme com maior orçamento e com o maior número de pessoas envolvidas. São 10 filmes em dois anos e queremos aumentar esse número. O mercado audiovisual nacional precisa disso e merece isso, pois nossos profissionais são muito bons no que fazem", declarou o youtuber.





ARNALDO JABOR

EXIBIÇÃO DE TUDO BEM





Até 20 de janeiro, o Canal Brasil celebra os 80 anos de Arnaldo Jabor, ícone do Cinema Novo, com a exibição de alguns de seus principais filmes, sempre às quartas-feiras, à meia-noite. Hoje (30), é a vez de Tudo bem (1978), um dos 100 melhores filmes brasileiros de todos os tempos, de acordo com a lista da Academia Brasileira de Críticos de Cinema (Abraccine). Destaque em festivais nacionais e internacionais, recebeu o prêmio de Melhor Filme e Melhor Atriz (Fernanda Montenegro) nos Festivais de Brasília e no Prêmio Molière, de 1978. Além de Fernanda Montengro, estão no elenco Paulo Gracindo, Paulo Cesar Peréio e José Dumont. Na trama, Juarez é um aposentado que vive em Copacabana e acha ser capaz de ficar isolado dos males do mundo. Isso até conhecer um grupo de operários, que traz consigo as loucuras da vida lá fora.





MÚSICA ANTIGA DA USP

CONCERTO EM LIVE

(foto: Fernanda Porta Nova/divulgação)



Na última quarta-feira do ano (30), às 19h, o Conjunto de Música Antiga da USP traz repertório de festejo à paz e confraternização entre os povos. Ao som de réplicas de instrumentos de época, como flauta barroca, violinos com cordas de tripa animal, cravo e teorba, os 11 músicos interpretam obras do compositor barroco Georg Philipp Telemann (1681-1767) e a suíte das Nações, que reúne danças em estilos de diversas nacionalidades, como italiana, francesa e portuguesa. O concerto inédito foi gravado para o #EmCasaComSesc,que será transmitido pelo youtube.com/sescsp e instagram.com/sescaovivo.





ROBERT CRAY

NOTURNO

(foto: Eduardo Munoz/REUTERS)



O Noturno desta quarta-feira (30) exibe a apresentação de Robert Cray, um dos maiores nomes do blues mundial. Seu som, criado nas raízes dos Estados Unidos, percorreu o mundo, influenciando artistas de diferentes gerações e tocando o coração do público com sua grande técnica na guitarra. De volta ao Brasil em turnê com The Robert cray band, o artista traz na bagagem sua fértil trajetória musical em show exibido pelo programa, que vai ao ar às 22h45, na TV Cultura.





TARSILA DO AMARAL

MODERNISTAS





Ainda na TV Cultura, só que mais tarde, à 0h45, o primeiro episódio da série Modernistas, produzida pela emissora e com direção de Ricardo Elias. A edição fala sobre Tarsila do Amaral e é conduzida pela sobrinha-neta de Tarsila, conhecida como Tarsilinha, destacando a carreira artística da pintora até seu recente sucesso no MOMA – Museu de Arte Moderna de Nova York –, em 2018. Além disso, evidencia a exposição Tarsila Popular, em 2019, no Masp, em São Paulo, e traz um dos únicos registros em vídeo de Tarsila, feito em 1972, que pertence ao acervo da TV Cultura.