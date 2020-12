Confira os 79 curtas que estão na Mostra de Cinema de Tiradentes

(foto: Ivan Rodrigues/DIVULGAÇ ÃO)

MOSTRA DE TIRADENTES

79 CURTAS SELECIONADOS





Foram divulgados os 79 curtas-metragens que serão exibidos na 24ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes, que será realizada de 22 a 30 de janeiro, de forma on-line e com apenas algumas ações presenciais na cidade histórica mineira. Os títulos selecionados abrangem 19 estados brasileiros. Minas Gerais e São Paulo tiveram o maior número de escolhidos (16 cada), entre eles, O jardim fantástico, de Fábio Baldo e Tico Dias (SP). A ficha técnica de todas as produções selecionadas podem ser vistas no site mostratiradentes.com.br. Camila Vieira, Tatiana Carvalho Costa e Felipe André Silva foram os responsáveis pela curadoria dividida entre as categorias Foco, Panorama, Foco Minas, Temática, Praça, Formação, Jovem e Mostrinha.





BABILAK BAH

SONS E POEMA

(foto: Netun Lima/DIVULGAÇÃO)



Nesta quarta (30), a Companhia Movimente, Babilak Bah e MC Pablo marcam presença no projeto #MemorialValeEmCasa. A programação começa às 11h, com exibição do documentário Dança inclusiva, da Movimente. Liderada por Cláudia Nunes, de Uberlândia, a apresentação mostra como é o ensino de dança para pessoas com deficiência. Às 19h30, o artista afro-brasileiro Babilak Bah apresentará Performance percussiva: sons e poemas. Babilak mora em BH há cerca de 30 anos e dedica sua carreira à pesquisa e à experimentação das tradições culturais marcadas pela estética negra. Para encerrar a programação, às 20h, MC Pablo participa do projeto Diversidade Periférica. As transmissões são feitas no YouTube e site do Memorial Vale.





REVISTA ESPECIAL

110 ANOS DA AML

(foto: Diego Nagem/divulgação)



Para celebrar os 110 anos de fundação da Academia Mineira de Letras (AML), foi lançada edição especial de sua revista, criada em 1922. Contento um dossiê composto por 60 textos, a publicação apresenta ensaios sobre Afonso Arinos de Melo Franco, Alphonsus de Guimaraens, Antenor Pimenta, Belmiro Braga, Benito Barreto, Fábio Lucas, Maria José de Queiroz, Milton Campos,

Olavo Romano e Rui Mourão, entre outros. A capa da revista foi feita pelo artista Carlos Bracher, um dos membros da Academia. Dividida em cinco seções, a obra agora também conta com versão eletrônica, que está disponível gratuitamente no site da AML (academiamineiradeletras.org.br/revistas/).





AFRO ANGOLA JANGA

LIVRO CELEBRA 5 ANOS

(foto: Mayara Laila/DIVULGAÇÃO)



O bloco de carnaval de BH Afro Angola Janga celebrando o aniversário de 5 anos com o livro Agbara do Angola Janga: Memória, cultura e educação, que está previsto para ser lançado em janeiro, pela Crivo Editorial. A obra, escrita por Nayara Garófalo, fundadora do bloco, aborda questões referentes à temática étnico-racial, além de celebrar a trajetória e os desfiles realizados pelo grupo. A publicação, que também apresenta orientações pedagógicas sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, será acompanhado por um CD, com 10 faixas autorais criadas por membros do bloco.