Exposição sobre Egito Antigo tem visita guiada virtual

EGITO ANTIGO

Visita guiada virtual

(foto: CCBB/Divulgação)



A partir das 10h desta terça-feira (29/12), o projeto CCBB Educativo disponibiliza em seu site

(www.ccbbeducativo.com) e em sua conta no Instagram (@ccbbbh) uma visita à exposição Egito Antigo – Do cotidiano à eternidade mediada pela historiadora Cintia Gama. Mestre e doutora em arqueologia, a brasileira realizou missões arqueológicas no Egito, como pesquisadora da coleção egípcia do MASP. Se o calendário cultural não tivesse sido interrompido pela pandemia do novo coronavírus, a mostra ficaria em exibição na capital mineira entre setembro e novembro passados, depois de ter percorrido as unidades do CCBB em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro.





BEATRIZ MILHAZES

Retrospectiva em SP

(foto: Editora Cobogó/Divulgação)



O Itaú Cultural disponibilizou em seu site (www.itaucultural.org.br) uma visita à exposição Beatriz Milhazes: Avenida Paulista, guiada e comentada por seu curador, Ivo Mesquita. Realização conjunta do Itaú Cultural e do Masp, a mostra reúne 170 obras da artista. Dessas, 79 gravuras, colagens e pinturas ocupam os três andares do centro cultural em São Paulo. Pinturas, esculturas e desenhos estão expostos no Masp, sob a curadoria de Adriano Pedrosa e Amanda Carneiro. A mostra irá até maio de 2021.





RÉVEILLON

ANITTA EM NY

(foto: Rodamoinho produtora/divulgação)



Anitta anunciou que vai cantar no réveillon de Nova York, na Times Square. Este ano, a tradicional festa de fim de ano dos Estados Unidos não será aberta ao público, devido à pandemia do novo coronavírus, mas haverá transmissão ao vivo. "A gente não confirmou antes porque tinha muita burocracia para resolver, então eu não queria falar nada antes que estivesse 100% certo, mas agora está tudo certo. Exames feitos, tudo maravilhoso", disse a artista nos stories do Instagram. "Mas vai ser televisionado e é isso, só felicidade."





MÉXICO DE LUTO

Morre ídolo do bolero

(foto: JORGE BELTRAN/AFP)



O compositor mexicano Armando Manzanero morreu nesta segunda-feira (28/12), aos 86 anos, em decorrência de complicações da COVID-19. Sua morte foi anunciada pelo presidente do país, Andrés Manuel López Obrador, que encerrou seu encontro com jornalistas emocionado, depois de exibir um vídeo de Manzanero interpretando Adoro. "Suas canções são uma parte definitiva da educação sentimental dos mexicanos. Generosas e sorridentes, sempre comprometidas com a cultura. Muito obrigada", escreveu a ministra da Cultura, Alejandra Frausto, no Twitter.