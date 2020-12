Zendaya é a estrela de episódio especial de 'Euphoria'

Zendaya volta a interpretar Rue e será atração da CCXP, no domingo (foto: HBO/DIVULGAÇÃO ) produção recente da HBO, Euphoria ganha episódio especial no domingo (06/12). Zendaya, vencedora do Emmy de Melhor atriz dramática, retorna à personagem Rue no capítulo, que dá sequência aos acontecimentos da produção original. Uma das séries mais celebradas darecente da HBO,ganha episódio especial no domingo (06/12). Zendaya, vencedora do Emmy de Melhor atriz dramática, retorna à personagem Rue no capítulo, que dá sequência aos acontecimentos da produção original.





Sam Levinson, criador de Euphoria, escreveu e dirigiu o episódio “Os problemas não duram para sempre”, gravado em sigilo durante a quarentena. Depois de ser deixada por Jules (Hunter Schafer) na estação de trem e ter uma recaída nas drogas, Rue celebra o Natal.





O episódio ainda traz Colman Domingo, que interpretou Ali na primeira temporada. O especial deste fim de semana dará sequência a outro, cuja data de exibição não foi anunciada. Os dois programas foram produzidos de acordo com os protocolos sanitários de prevenção da COVID-19.





Com o lançamento em meio à CCXP Worlds – cuja edição on-line vai de hoje a domingo –, Euphoria ganhará destaque no painel da HBO. No domingo (6), a partir das 15h, Zendaya e Levinson participam do evento (www.ccxp.com.br).





Autor da trilha da série, o cantor e produtor Labrinth gravou em Londres um show para a CCXP, que será exibido posteriormente pela HBO Go.





EUPHORIA



.O episódio especial será exibido neste domingo (6), às 23h, na HBO e HBO Go