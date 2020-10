The Fevers faz homenagem a Renato Barros, líder dos Blue Caps

Em seu showon-line, The Fevers promete sucessos dos Beatles e da Jovem Guarda (foto: Flavio Rafaelli/Divulgação) "Falamos dos Beatles, dos Stones, da camisa banlon, da jaqueta e do gumex no cabelo, lembrando os velhos tempos" Liebert Ferreira, baixista



Para comemorar os 55 anos de carreira e homenagear o amigo Renato Barros, líder da banda Renato e Seus Blue Caps, que morreu em julho, The Fevers faz live neste sábado (3), em seu canal oficial no YouTube. O convidado especial será o cantor Cid Chaves, fundador do Blue Caps.





O baixista Liebert Ferreira conta que músicos do Fevers têm se divertido nos shows on-line realizados durante a pandemia. “Vamos fazer uma grande festa”, promete. A banda é formada também por Luiz Claudio (vocal), Rama (guitarra e violão), Otávio Henrique (bateria) e Claudio Mendes (teclados e vocal).





BEATLES

O repertório da terceira live do grupo trará sucessos tanto dos Fevers quanto da banda do homenageado, como Menina linda e Feche os olhos, versões de hits dos Beatles. “Da nossa parte, não poderão faltar Já cansei, Mar de rosas, Agora eu sei, Sou feliz, Vem me ajudar, Deus, Cândida, Se você me quiser e Era um garoto”, adianta o baixista.





Liebert conta que Renato Barros foi uma fonte de inspiração para o The Fevers. Os dois grupos iniciaram carreira nos anos 1960, quando a beatlemania e a Jovem Guarda conquistaram milhares de jovens brasileiros.





O baixista e o líder do Blue Caps, vizinhos no bairro de Piedade, na Zona Norte do Rio de Janeiro, compartilharam música e amizade. Renato, aliás, ajudou o The Fevers no início da carreira. “Essa live é uma forma de agradecimento”, comenta Liebert.





Caberá a Cid Chaves relembrar a trajetória de sua banda. “Vamos contar algumas histórias. Ele cantará conosco e vamos no apresentar como se fôssemos o Renato e Seus Blue Caps. Será um momento de gratidão eterna”, adianta Liebert.





O repertório também terá canções indicadas pelos fãs, por meio de pesquisa realizada nas redes sociais. E com direito a “sessão nostalgia”. “Algumas músicas não tocamos há mais de 10 anos”, revela o baixista.





O grupo resgatará canções como Deus, lançada em 1972. “Ela toca o coração das pessoas, ainda mais agora, com essa pandemia. Também vamos cantar A gente era feliz e não sabia, de 1992. Engraçado, parece que estávamos adivinhando, pois a letra tem tudo a ver com o que está acontecendo. Falamos dos Beatles, dos Stones, da camisa banlon, da jaqueta e do gumex no cabelo, lembrando os velhos tempos. Se já reclamávamos da vida lá atrás, imagina agora”, ironiza.





A pandemia atrapalhou bastante os planos dos Fevers, assim como os de outras bandas. “Em 2019, fizemos um planejamento para comemorar os 55 anos de carreira. Com vários shows marcados, iríamos contar a nossa história, mas tivemos de parar tudo. Nossa última apresentação presencial foi em BH, em 15 de março”, diz Liebert.





VACINA

“O ano está terminando e o jeito é esperar para comemorar em 2021”, afirma ele, torcendo para que a vacina para a COVID-19 ser lançada até dezembro.





“Se cientistas mandam gente para o espaço e para a Lua, não podem inventar uma vacina para o coronavírus? O jeito é aguardar, espero que não demore”, conclui.





THE FEVERS 55 ANOS A FESTA CONTINUA

Live neste sábado (3), às 18h30, transmitida pelo canal oficial da banda (www.youtube.com/thefevers)