Midnight Mocca lança o EP 'Higher ground', com direito a VHS

Midnight Mocca é um dos destaques da jovem cena indie-folk de Minas Gerais (foto: Fotos: Luiza Ananias/divulgação) "O processo de gravação a gente opta por fazer aos poucos, com calma e entregando um trabalho mais apurado" Lucas Mileib, cantor

Colocar um novo trabalho musical na praça não é tarefa simples. Leva tempo, dinheiro e dedicação. Com o planejamento correto, tende a dar certo, ainda que alguns entraves sejam inevitáveis. No caso do grupo Midnight Mocca – assim como de muitas bandas e artistas mundo afora –, o percalço foi externo e inevitável: a pandemia da COVID-19.





No início de 2020, o grupo formado em Divinópolis e radicado em Belo Horizonte se preparava para lançar um EP de inéditas. Também tinha shows marcados em São Paulo e Rio de Janeiro, entre outras capitais, e articulava uma turnê por outras cidades do Brasil. Tudo isso foi varrido pelo novo coronavírus. Mas a rasteira do destino mostrou-se até oportuna para a banda, que vem se consolidando na prolífica cena indie-folk de Minas Gerais.

MAIO

“Finalizamos o EP em janeiro. Um mês depois, mixamos as faixas. Ele estava previsto para sair em maio, com direito a show no Sesiminas, mas veio a pandemia. Nessa altura, já estávamos com o trabalho em mãos. Paramos, refletimos e decidimos parcelar o lançamento”, conta o vocalista Lucas Mileib, que forma a banda com o baixista Renato Saldanha e o guitarrista Pedro Flora.





Por isso, a maior parte das músicas do EP Higher ground, que chega nesta sexta-feira (2) às plataformas digitais, não é novidade para quem acompanha o grupo de perto. Das quatro faixas do novo projeto, três foram lançadas como single em algum momento do primeiro semestre.





“Foi uma estratégia acertada”, avalia Lucas. “Conseguimos aumentar o número de ouvintes no streaming, crescer em algumas capitais. Foi bom para consolidar um público nacional. Isso também deu o tempo necessário para a gente trabalhar na produção de videoclipes.”





A primeira faixa que veio a público foi It feels like the ocean, no distante 24 de janeiro. Folk de levada otimista, essa canção mais tradicional ganha corpo com a presença de metais. Em 5 de junho, a banda liberou Soul of the street, cujo arranjo tem ares de blues – culpa do piano de Túlio Mourão, ex-Mutantes, que participa da faixa.





Mais melancólica do registro, Far from everyone é o grande destaque. Não à toa, a canção, lançada em 24 de julho, já é a mais ouvida do grupo no Spotify. Não se trata de resposta ao distanciamento social, como o título pode sugerir, mas de balada sobre uma forma de solidão mais saudável. O clipe produzido por Kessy Almeida e Matheus Fleming ajuda a traduzir visualmente a delicadeza da letra e do arranjo.





Única inédita, Hiding all the traces traz a voz do cantautor Lucca Noacco. Responsável por abrir o EP, a música ecoa uma pegada praiana, assinalada pela guitarra com efeitos. O resultado é a mistura exótica de folk com sonoridade havaiana.





Formada em 2016, Midnight Mocca (café da meia-noite, em tradução livre) tem esse nome porque o então quarteto se reunia depois do expediente para fazer música num café de Divinópolis. Mocca também é o apelido de infância de Lucas.





Com outros dois EPs na bagagem – Where are you guys from? (2018) e The road goes on (2019) –, a banda, em Higher ground, coloca ponto final numa espécie de trilogia trabalhada com bastante liberdade.





“Somos adeptos da ideia do 'devagar e sempre'. Estamos sempre compondo e tocando inéditas nos shows, mas o processo de gravação a gente opta por fazer aos poucos, com calma e entregando um trabalho mais apurado. Também serve como produto-teste. O desejo de gravar um projeto maior existe, mas ainda estamos experimentando. Quem sabe futuramente”, diz Lucas Mileib.





Higher ground chega em bom momento, somando-se a outras bandas mineiras que dialogam com a sonoridade da Midnight Mocca, como Moons e Young Lights.

RAIZ

Questionado sobre a raiz do folk entre essa geração de músicos, Lucas Mileib afirma que a influência internacional não é de hoje. “No Rio, tem o samba; em Salvador, tem o axé, e Minas Gerais tem a questão da melodia, da música cantada, além da proximidade muito grande com sons estrangeiros. Eu mesmo tenho afinidade estética com cantores de língua inglesa. Bebi demais dos Beatles, por exemplo. E com outros artistas tradicionais daqui de Minas a coisa não é diferente.”





Ainda que se aproxime da sonoridade trazida de fora, não há como negar a identidade mineira da banda. Assinadas pela artista Anaelisa Scalon, as capas dos três EPs não deixam mentir: as paisagens montanhosas são pura Minas Gerais.





HIGHER GROUND

• EP da banda Midnight Mocca

• Quatro faixas

• Independente

• Disponível nas plataformas digitais





VHS

Para comemorar o lançamento do novo EP, Midnight Mocca faz live em seu canal no YouTube. Gravada previamente no estúdio Ilha do Corvo, onde o grupo registrou seus três trabalhos, a apresentação está marcada para sábado (3), às 20h. Para criar um clima de nostalgia, o vídeo será transmitido em VHS.