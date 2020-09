Horóscopo: Confira a previsão de hoje (Sábado, 26/09/2020) para seu signo

Lua em Aquário

A Lua Crescente em Aquário nos deixa mais conectados ao coletivo, social, amizades e grupos. Queremos, de maneira expansiva, nos sentir parte de algo que seja comum, humanizante e que haja troca de ideias e conceitos. Há aqui maior frieza e racionalidade para se lidar com o emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

A Lua de hoje lhe estimula a buscar amizades, novos contatos e a se sentir pertencente a grupos, clubes e qualquer tipo de comunidade. Estará mais aberto às necessidades e cuidados para com os outros, como uma "mãe de todos". Permita a troca emocional e intelectual com aqueles que lhe são caros.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua de hoje lhe estimula a crescer no trabalho e carreira. Busque soluções inovadoras e contatos profissionais. Seu carisma diante do público está em alta, o que facilita atrair mais pessoas para seu ofício. Estará se sentindo em casa no trabalho. Use de sensibilidade ao exercer autoridade.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua de hoje lhe estimula a ser livre, buscar novos horizontes e perspectivas. Busque ampliar sua visão de vida com novos conceitos. Vivências que tragam amplidão e renovação serão bem vindas. Sua conexão com seu senso de fé também se expande, trazendo mais confiança e otimismo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua de hoje lhe estimula mais à troca afetiva e sexual, uma entrega mais profunda ao outro (e a si mesmo). Sua franqueza emocional estará ainda maior, lhe permitindo a exploração de temas emocionais e psicológicos difíceis, mas com o tom frio e objetivo aquariano.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A Lua de hoje lhe estimula a se abrir mais para as relações. Sua segurança emocional virá da abertura para trocar com o outro, entender seu mundo e suas ideias. Também ocorre aqui uma busca de mais ponderação e equilíbrio. Tente enxergar as próprias emoções como alguém que observa de fora.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua de hoje lhe estimula a buscar mais contato com o mundo material, trabalho, serviço, rotina, saúde e corpo físico. Sua conexão com temas tão familiares será ainda maior agora. Use da sensibilidade para vencer as demandas de tais áreas. Intuição prática.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua conexão consigo próprio está em alta. A segurança emocional aqui vem de ser genuinamente quem é, expressando o que sente e sua subjetividade. O lado criativo e artístico está sendo muito estimulado. Também a vivência dos romances e aventuras. Expresse com irreverência seu ser.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

A Lua de hoje lhe estimula ao contato emocional com suas raízes, passado, lar e família. Mas tudo isso deve ser encarado sob a ótica objetiva do signo de Aquário. Há aqui uma inteligência emocional para processar questões emocionais. Se permita uma interiorização com objetividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

A Lua de hoje estimula seu campo mental, trazendo importantes intuições e insights. Não se preocupe muito com lógica ou linearidade, mas em se abrir para tais estímulos. Sua comunicação ganha carisma e irreverência. Verbalizar sentimentos ou questões ocultas também em alta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Hoje a Lua lhe estimula a trabalhar com o mundo material e finanças. Use sua intuição para buscar as melhores soluções práticas. O dia de hoje traz a possibilidade de regeneração rápida, de enxergar o valor próprio com mais clareza e de dar uma finalidade útil a tais percepções.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz maior sensibilidade e subjetividade. Suas emoções estão mais claras e pedindo expressão. Sua capacidade de acolher e ser receptivo também aumentam. Use de sua natural racionalidade para expressar esse lado emocional na medida certa.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua conexão com o lado sutil e espiritual da vida aumenta com a passagem da Lua hoje por esta esfera de sua vida. A clareza com que enxerga questões espirituais, psíquicas e sutis está em alta. Analise as emoções pessoais e coletivas com maior desapego e racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 14 anos, também atuando como terapeuta holístico com reiki, massagem ayurvédica, cinesiologia aplicada, homeopatia, florais, numerologia e tarô. Leciona cursos na área holística. Contatos: Instagram @epifaniasdevenus / email: igomerhenrique@gmail.com