Flipoços desenvolve plataforma para fazer edição 100% on-line

O Festival Literário Internacional, que anualmente se realiza em Poços de Caldas, terá edição exclusivamente on-line neste 2020 (foto: Bruno Alves/Divulgação) Com o objetivo de facilitar o acesso à Feira Virtual do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas (Flipoços), prevista para o período de 11 a 15 de novembro, a organização dos dois eventos remodelou o site www.flipocos.com, que servirá como plataforma para as atividades da feira e do festival.





Os organizadores do evento querem incentivar o público a se cadastrar no site desde já, para que tenham facilidade de transitar pela plataforma em novembro. “Quando decidimos oficializar o evento, inicialmente, faríamos somente o próprio Festival Literário. Só que depois firmamos uma parceria com uma startup de Poços de Caldas, a Nubbi, e conseguimos que ela fosse a nossa parceira na plataforma de tecnologia. Essa plataforma abrigará tanto a feira quanto o festival, em um mesmo local, que é de fácil acesso para todo o público do Brasil e do exterior e de forma gratuita. É um projeto inédito”, afirma Gisele Ferreira, curadora do Festival Literário Internacional de Poços de Caldas, que terá sua edição de modo virtual neste 2020, devido à pandemia do novo coronavírus.





Segundo Gisele, mais de 30 expositores já confirmaram presença na feira. “E as grandes editoras disponibilizarão livros com preços especiais e promocionais para os visitantes da Feira Virtual do Flipoços. Realizaremos também, em tempo real, em três salas de atividades, várias atividades para o público”, afirma ela.





O espaço Sesc/Flipoços foi mantido, também de modo virtual. “Minas está servindo de exemplo para outras capitais e cidades brasileiras que estão fazendo feiras virtuais, inclusive a Bienal do Livro de São Paulo. Motivados pela Feira Virtual, eles usarão a mesma plataforma que nós. Isso porque viram que realmente é uma saída bacana que estamos oferecendo para o mercado editorial, em um momento tão complicado”, afirma a curadora.





FEIRA VIRTUAL DO LIVRO FLIPOÇOS

De 11 a 15 de novembro, no site www.flipocos.com.