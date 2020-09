Toninho Horta faz 'live' de show inédito nesta quarta-feira (23)

Lives do dia





TONINHO HORTA

(foto: Paulo Ti/DIVULGAÇÃO)

O mineiro Toninho Horta (foto) fará show inédito nesta quarta (23), às 19h, na série #EmCasaComSesc. Durante a live, o músico apresentará canções autorais e de parceiros, como Beijo partido (sucesso nas vozes de Milton Nascimento e Nana Caymmi), Manoel, o audaz, Aqui oh! e Diana. Referência como guitarrista de jazz, Toninho também aproveitará o show para comemorar a produção de seu primeiro e-book, baseado no seu livro 108 partituras, com as músicas da primeira década de sua carreira e que deve ser lançado ainda neste ano. A transmissão será no YouTube do Sesc São Paulo e no Instagram do Sesc Ao Vivo.





CANTO CORAL NA PANDEMIA





A “Prática de canto coral na pandemia” será o tema da live promovida pelo Arte de Toda Gente nesta quarta (23), às 18h. O debate faz parte do projeto “Um novo olhar”, criado pela Fundação Nacional de Artes (Funarte), em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Será apresentado ainda um vídeo musical gravado por 17 profissionais do complexo de hospitais da UFRJ. Intitulada Cure o mundo, a produção busca passar uma mensagem de esperança e cura, oferecendo conforto em meio às dificuldades causadas pelo isolamento social e a pandemia. Para isso foi escolhida a canção Heal the world, de Michael Jackson. A transmissão será pelo canal d0 YouTube do Arte de Toda Gente.





TENISON DEL REY E JORGE ZARATH





Tenison del Rey e Jorge Zarath são os convidados desta quarta (23) na live da Janela UBC. Os dois foram responsáveis por grandes sucessos da axé music e do forró, eternizados nas vozes de Elba Ramalho, Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Gal Costa e Bell Marques, entre outros. O bate-papo será mediado pelo músico e escritor baiano Manno Goés. A transmissão será pelas redes sociais da União Brasileira de Compositores, a partir das 16h.





DRAMATURGIAS E TECNOLOGIAS





Dramaturgias e tecnologias é o tema do bate-papo virtual que será realizado nesta quarta (23), às 20h, pela Cia. de Dança Palácio das Artes, com a participação de pesquisadores e de integrantes da Focus Cia. de Dança, do Rio de Janeiro.





ORQUESTRA MODESTA





Nesta quarta (23), às 17h, o projeto Quintal da Cultura brinda a chegada da primavera com live com a Palhaça Guadalupe e o Palhaço Brocolino, membros da Orquestra Modesta. O grupo busca reviver a tradição dos antigos bailes de carnaval para a família, em apresentações voltadas ao público infantil. A conversa será mediada por Doroteia e Osório, com transmissão pelo canal do YouTube do Quintal e na página do Facebook da TV Cultura.



EUFORIA

MICHAEL BLOIS

(foto: Renato Mangolin/DIVULGAÇÃO )



Michael Blois apresentará nesta quarta (23), às 19h, o espetáculo Euforia. A peça é dividida em dois solos diferentes e aborda o desejo, por meio da história de dois personagens comumente vistos pela sociedade como sendo assexuados. O primeiro solo retrata as dificuldades de Lauro, um homem com mais de 80 anos, que, por medo de ser discriminado pelo cuidador, decide esconder o fato de ser homossexual. O segundo conta a história de Maria, de 20, que ficou paraplégica após sofrer grave acidente de carro. Tendo que se adaptar à nova realidade, ela precisa descobrir como lidar com o mundo hostil e os desejos que sente. A peça tem direção de Victor Garcia Peralta e texto de Julia Spadaccini. A transmissão será ao vivo pelo canal do Sesc São Paulo no YouTube e no Instagram do Sesc Ao Vivo.





NOITES E NOTURNOS

LORENZATO

(foto: Rodrigo Ratton Galeria/DIVULGAÇÃO)



Está em cartaz a exposição Noites e noturnos (foto), que reúne obras do artista mineiro Amadeo Lorenzato (1900-1995). O público poderá visitar a mostra na Rodrigo Ratton Galeria (Rua Alagoas, 1.314, Savassi). A entrada é gratuita, mas é necessário agendar a visita pelo WhatsApp (31) 99981-9281. Na mostra, serão exibidas sete pinturas do artista, que retratam paisagens noturnas, estrelas, astronautas e cenas da cidade.





GABI MELO

NOVO SINGLE

(foto: arquivo pessoal )



A cantora Gabi Melo (foto) está lançando nas plataformas digitais o single Vou ficar, seu quinto trabalho do gênero neste ano. A música, feita em parceira com Bruno Carvalho, traz pitadas de R&B, soul, pop e blues. O lançamento anterior de Gabi foi a canção Nós, cuja letra aborda a quarentena.





HEROÍNA PERSPICAZ

ENOLA HOLMES





Protagonizado por Millie Bobby Brown, o filme Enola Holmes estreia nesta quarta-feira (23), na Netflix. A produção mostra a personagem-título procurando pela mãe desaparecida. Enquanto desvenda uma perigosa conspiração que pode mudar os rumos da história, a menina prova ser capaz de até superar seu famoso irmão, o detetive Sherlock Holmes. Também estão no elenco os atores Sam Claflin, Henry Cavill e Helena Bonham-Carter.





BELEZAS DE MARABÁ

BRASIL VISTO DE CIMA

(foto: TV CULTURA/DIVULGAÇÃO )



Nesta quarta (23), o programa Brasil visto de cima vai mostrar as belezas e curiosidades do município de Marabá, no Pará. Serão exibidas imagens aéreas de Parauapebas, Canaã dos Carajás, Serra dos Carajás, Curionópolis, Serra Pelada e Eldorado do Carajás. O programa vai ao ar às 20h, na TV Brasil.





FÊ LIZ E IVONE GOMES DE ASSIS

ENCONTRO VIRTUAL





As escritoras Fernanda de Oliveira, mais conhecida como Fê Liz, e Ivone Gomes de Assis são as convidadas do Sempre um Papo virtual desta quarta (23), às 18h. O encontro será transmitido via redes sociais do projeto. Fê Liz e Ivone Gomes de Assis falarão sobre as obras que publicaram e sobre a produção literária de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, cidade marcante na trajetória das duas. Fê já lançou mais de 30 livros voltados para o público infantojuvenil. Ivone, além de escritora, é produtora cultural e designer gráfica.





ARTE COMO RESPIRO

POCKET SHOW





A partir desta quarta (23), às 20h, começam as apresentações musicais no formato pocket show do Festival Arte como Respiro. A programação vai até o próximo dia 27. Serão disponibilizados diariamente, por 24 horas, no site do Itaú Cultural, três espetáculos. Quinze artistas fazem parte do projeto, que abarca diferentes gêneros, como samba, rock, jazz, reggae, música brasileira e música instrumental. Nino Bezerra, contrabaixista baiano, abre a série.