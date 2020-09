Fabrício Carpinejar faz 'live' para motivar estudantes na pandemia

O poeta Fabrício Carpinejar promove lives gratuitas (foto: Rodrigo Rocha/Divulgação) Criado há três anos, o projeto Poesia Cheia de Graça, encabeçado por Fabrício Carpinejar, chega em 2020 adaptando-se ao contexto da pandemia da COVID-19. On-line e com o objetivo de reagir ao atraso do ano letivo, suprir a ausência de literatura no ensino e colaborar no combate ao bullying, o poeta oferece lives gratuitas voltadas a alunos de escolas públicas e universidades federais do país.





Interessados devem encaminhar um e-mail de apresentação para poesiacheiadegraca@gmail.com, explicando o motivo pelo qual devem receber a palestra, quais as dificuldades que enfrentam e o que esperam com a presença do poeta. As escolas e universidades selecionadas serão anunciadas por meio do perfil de Carpinejar no Instagram (@fabriciocarpinejar).





HUMOR

Nas aulas, o poeta irá descrever suas próprias dificuldades de adaptação na fase escolar, o quanto sofreu com os apelidos na infância e como conseguiu dar a volta por cima e conquistar a simpatia dos colegas a partir da autocrítica e do senso de humor.





A ideia é ''oferecer mais um instrumento de mobilização e entusiasmo ao professor em aulas remotas e despertar no público jovem o gosto pela leitura e pela contação de histórias, para que eles possam relatar as suas próprias narrativas e colocar no papel os seus sentimentos'', segundo o material de divulgação do projeto.





O pontapé inicial será nesta quarta-feira (23) com a Coronel Ernesto Bertaso, escola-piloto do Novo Ensino Médio (NEM), em Chapecó, município de Santa Catarina.