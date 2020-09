Painel discute papel da mulher no cenário da música

Criada em 2017 como braço da plataforma Woman's Music Event, a WME Conference chega à sua quarta edição repaginada em razão da pandemia da COVID-19. O evento, normalmente realizado no Centro Cultural São Paulo (CCSP), na capital paulista, ganha formato digital a partir desta sexta-feira (18), com transmissões ao vivo por streaming, que seguem no sábado (19) e no domingo (20). Oficinas, painéis e shows irão reunir mais de 70 mulheres convidadas.





''Quando cancelamos a edição que iria ocorrer em março, nossa previsão era realizar a conferência em junho, presencialmente. Vendo que isso não seria possível, a gente adiou mais uma vez e chegou num formato híbrido, por isso batizado WME Conference RMX. Também incluímos a pandemia como uma questão a ser abordada, o que a gente não previa na versão original'', explica a produtora cultural e advogada Monique Dardenne, que comanda o WME ao lado da jornalista Claudia Assef.





Direto da Casa Natura Musical, em São Paulo, os 15 painéis e as oito oficinas para as quais será cobrado ingresso irão contar com a presença das artistas Luísa Sonza, Teresa Cristina, Karol Conká e Mahmundi. O evento também promoverá shows gratuitos de Maria Rita Stumpf, Larissa Luz, Rakta, As Baías, Tiê, MC Souto, Xênia França e Céu.





''Estamos vivendo um momento completamente diferente. Normalmente, nós falamos sobre o futuro, sobre soluções, mas a gente não consegue tratar desse tipo de assunto neste momento. Precisamos falar do presente, do que estamos vivendo. Então, pensamos muito nisso. Como usar este presente para trazer informação e discussões sobre o que está acontecendo? Porque o futuro ninguém sabe o que vai ser'', diz Monique.





TEMAS

Foi a partir dessa perspectiva que temas como ''Um universo em expansão: as muitas faces do mercado das lives'', ''É possível descolar uma grana extra com lives?'', ''Para Todes – aprenda a tornar o seu evento on-line acessível'' e ''Das plataformas para o hipotálamo: como os podcasts podem ajudar a amplificar discursos e projetos com os propósitos mais diversos'' entraram na programação.





Escolhida por seu impacto na cultura brasileira, a madrinha da conferência este ano será a cantora Daniela Mercury. De sua casa, em Salvador, ela participará de um bate-papo virtual sobre sua carreira com Claudia Assef.