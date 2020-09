Tropkillaz é sinônimo de diversão nestes dias de pandemia

André Laudz e Zegon, o duo Tropkillaz, fez da interneto seu palco (foto: Youtube/reprodução) Parceria inédita do duo Tropkillaz com os rappers Rael e Dow, o single Ziriguidum mescla a “brasilidade dançante” (funk, rap, samba, etc.) com bass music e ritmos jamaicanos. “Durante a pandemia, pensamos numa forma de criar um mundo paralelo”, explica o DJ Zegon, integrante do Tropkillaz. O cenário psicodélico marca o clipe da canção, assinado por Marco Loschiavo.





A dupla Zegon e André Laudz tem renome internacional, sobretudo no universo da música eletrônica e do hip-hop. Os dois assinam trabalhos com Kanye West, Major Lazer, Childish Gambino, Anitta e Criolo, entre outros. Tropkillaz está na pista desde 2012, mas Zegon é veterano: nos anos 1990, já chamava a atenção como DJ do Planet Hemp.





Quarentena é sinônimo de trabalho para a dupla. E Ziriguidum é só uma parte dessa história. De sexta-feira a domingo, às 23h30, Zegon bate ponto no Baile do Ganja, festa on-line comandada pelo produtor Daniel Ganjaman e acompanhada por milhares de pessoas no aplicativo Twitch. Às quintas, Tropkillaz recebe convidados. “Usando o nosso canal, abrimos espaço tanto para os 'grandes' quanto para novos artistas, que podem usar a nossa página e o nosso perfil. É como se fosse um programa que traz convidados para tocar”, explica Zegon.





Às sextas-feiras, o duo promove animadas sessões on-line. “Já fizemos batalhas de beats, com direito a prêmios e beatmakers duelando. Tem juízes e público votando”, conta ele. Aos sábados, Zegon e Laudz comandam live na sala do escritório/estúdio deles, das 19h às 21h.





Projetos on-line exigem cuidados especiais para dar certo. “Para criar um público, é preciso ter programação constante e com hora, como se fosse um programa de TV, as pessoas sabendo em que dia e horário você estará lá”, explica Zegon.





O DJ comenta que a indústria musical não parou totalmente durante o confinamento social, pois muita gente vem “ralando” em estúdio, como ele e Laudz. “Temos feito trabalhos com outros artistas, além de produzir coisas nossas para o Brasil e o exterior”, diz. “Estamos no ritmo 'sem estrada', porém com coisas que vieram para ficar, como essa comunicação direta com o público.”





DJ experiente, Zegon avisa: live não é só pôr o celular ao lado do toca-discos e transmitir pela internet. Fazendo assim, o som é ruim, distorcido, a qualidade da apresentação deixa a desejar. “O Instagram não é o lugar ideal para isso”, acredita.





Amigos sugeriram a ele a plataforma Twitch, especializada em gamers, para transmitir shows on-line. Tropkillaz apostou nessa ideia. “Começamos a nos aventurar ali, porém era muito mais difícil do que parecia. É preciso ter um bom computador, uma ótima placa de som, microfones, câmeras e programa de transmissão. Com o tempo, fomos aprimorando, entendendo como tudo funcionava.”





Deu certo. Tropkillaz, Daniel Ganjaman e vários coletivos de DJs (vários deles liderados por mulheres) passaram a comandar animadas festas eletrônicas nessa plataforma, desafiando o baixo-astral da pandemia.





“O Twitch Brasil entrou com um projeto e fomos criando uma comunidade”, conta Zegon. Agora, o duo brasileiro passou a integrar a equipe de criadores de conteúdo musical da plataforma. O Twitch fechou parceria com o Amazon Music, cujos 55 milhões de clientes podem se conectar a artistas vinculados ao espaço de gamers que se transformou em opção para os festeiros da pandemia.





NAS REDES

Twitch

Instagram

Ziriguidum

