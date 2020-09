Elba Ramalho e Oswaldo Montenegro fazem lives nesta quinta

(foto: ALICE VENTURI/ divulgaÇÃO) foto), que vai conversar com Paula Lima. Cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz, Elba teve sua primeira experiência musical em 1968, tocando bateria no conjunto feminino As Brasas. Em 1979, lançou o primeiro álbum solo, Ave de prata. Em mais de 35 anos de carreira, a artista vendeu mais de 10 milhões de discos. Possui dois Grammy Latino pelos álbuns Qual o assunto que mais lhe interessa? (2008) e Balaio de amor (2009), na categoria melhor álbum de raízes brasileiras: regional e tropical. A transmissão será na página da UBC no Instagram: http://www.instagram.com/ubcmusica/ . A série Janela UBC, realizada pela União Brasileira de Compositores, terá como convidada nesta quinta-feira (10), às 16h, Elba Ramalho (), que vai conversar com Paula Lima. Cantora, compositora, multi-instrumentista e atriz, Elba teve sua primeira experiência musical em 1968, tocando bateria no conjunto feminino As Brasas. Em 1979, lançou o primeiro álbum solo, Ave de prata. Em mais de 35 anos de carreira, a artista vendeu mais de 10 milhões de discos. Possui dois Grammy Latino pelos álbuns Qual o assunto que mais lhe interessa? (2008) e Balaio de amor (2009), na categoria melhor álbum de raízes brasileiras: regional e tropical. A transmissão será na página da UBC no Instagram: http://www.instagram.com/ubcmusica/ .





OSWALDO MONTENEGRO

(foto: Lauro Capellari/TDM/DIVULGAÇÃO)



Oswaldo Montenegro fará live solidária em prol da Na’Amat Brasil, nesta quinta-feira (10), às 20h30, com transmissão em seu canal oficial no YouTube. O repertório, escolhido pelo público nas redes sociais do artista, e é composto pelas 25 músicas mais pedidas do cantor e compositor. O show terá a participação especial da flautista Madalena Salles (foto). A Na’Amat Brasil contribui para o desenvolvimento e a valorização da mulher na sociedade e na preservação das tradições judaicas.





JANE DUBOC

(foto: Murilo Alvesso/DIVULGAÇÃO)



A cantora, compositora e instrumentista paraense Jane Duboc (foto) traz clássicos de sua discografia, que transita entre MPB, jazz, rock progressivo, música folclórica, canções infantis e hits românticos, na live que faz nesta quinta-feira (10), às 19h, com transmissão no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp). A cantora vai apresentar, em voz e violão, canções como Besame e Todo azul do mar (Flávio Venturini), Chama da paixão (Thomas Roth e Cido Bianchi), Manuel, o audaz (Toninho Horta e Fernando Brant) e Valsa do clowns (de Chico Buarque e Edu Lobo).





RAPPIN' HOOD

(foto: CulturaEmCasa/DIVULGAÇÃO)



O rapper Rappin' Hood (foto) é o convidado da série Teatro Sérgio Cardoso 40 anos, em que artistas fazem showsno espaço cultural de São Paulo, sem plateia por conta da pandemia. O show será transmitido na sexta-feira (11), a partir das 21h, pela plataforma #CulturaEmCasa. O artista é reconhecido por seu estilo inovador e pelas composições com mensagens sociais. Suas canções unem rap e samba, duas vertentes musicais que representam a voz das periferias brasileiras. O repertório do show contará com músicas dos álbuns Sujeito homem 1 e Sujeito homem 2, além de composições inéditas.





MÁRCIA DANTAS

cotada para o sbt brasil

(foto: Lourival Ribeiro/SBT)



A jornalista Márcia Dantas (foto) pode ser a substituta de Rachel Sheherazade, no SBT Brasil, jornal exibido pelo SBT/Alterosa. Atualmente, Márcia apresenta o Primeiro impacto na emissora de Silvio Santos. Sheherazade não deve ter seu contrato renovado com o canal do dono do Baú e deixará a emissora após nove anos. O acordo entre as partes vai até 31 de outubro. Um dos problemas para a renovação seria o salário elevado da jornalista, cerca de R$ 200 mil mensais. Procurado, o SBT informou que “por questões contratuais, não irá se pronunciar se haverá renovação” e que as informações serão dadas somente no final de outubro.





QUE HORAS ELA VOLTA?

COM REGINA CASÉ





Estrelado por Regina Casé e Camila Márdila, o filme Que horas ela volta? será exibido nesta quinta-feira (10), às 18h38, no TNT. No longa, Val trabalha como babá de Fabinho por 13 anos. Ela se sente culpada após ter deixado a filha Jéssica no interior de Pernambuco para ir à luta na capital paulista. Quando a jovem chega à cidade de São Paulo, a mãe vê uma oportunidade de se redimir da culpa de ter se separado da garota.





MODERN FAMILY

ÚLTIMA TEMPORADA

(foto: Fox Life/divulgação)



A 11ª e última temporada da série de sucesso Modern family (foto) estreia nesta quinta-feira (10), às 23h15, no Fox Life. Desde 2009, a produção acumula oito Emmys e um Globo de Ouro. A nova safra da comédia contará com 18 episódios, exibidos sempre no mesmo dia e horário.





CHICO LOBO

NOVO SINGLE





Sagrado em meu olhar é o terceiro single que faz parte do álbum Alma e coração, novo projeto de Chico Lobo, com previsão de lançamento para novembro. A canção com pegada folk, composta pelo violeiro mineiro durante o isolamento social, será lançada na sexta-feira (11), em todas as plataformas digitais, contando com a participação especial do paulista Drigo Ribeiro, que tem a proposta de difundir o folk brasileiro, influenciado pelo blues, country e música caipira. O sertão de Guimarães Rosa serve como reflexão na nova canção, que chega acompanhada de clipe.





PIERRE ANDRÉ RUPREST E MARCELO TAS

LIVRO, LEITURA E BIBLIOTECA





O diretor-executivo da SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura, Pierre André Ruprest, e o jornalista e apresentador Marcelo Tas vão falar sobre o tema "Livro, leitura e biblioteca: Têm futuro?” em mais uma edição virtual do Sempre um Papo, nesta quinta-feira (10), às 18h, com transmissão ao vivo no YouTube, Instagram e Facebook do projeto.





D.R. COM O EX

ESTREIA





D.R. com o ex, spin-off inédito do De férias com o ex Brasil, estreia nesta quinta (10), às 21h, na MTV. Com 10 episódios, o primeiro programa terá a banca do salseiro, formada por André Coelho, Andressa Alves, Bifão, Hana Khalil e Vini Buttel, ex-participantes lendários das edições anteriores do programaDe férias com o ex Brasil.





MACHADO DE ASSIS E LUIZ GAMA

PALESTRA ON-LINE





A Academia Mineira de Letras apresenta a palestra “O caramujo e o carcará: vozes negras antiescravistas”, que aborda como Machado de Assis e Luiz Gama trataram a escravidão em sua obra. Quem fala sobre o assunto é o professor Eduardo Assis Duarte. O conteúdo estará disponível no canal do YouTube da AML a partir desta quinta-feira (10), às 11h.