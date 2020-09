Documentário resgata a presença de mulheres no samba

(foto: TV Brasil/DIVULGAÇÃO )

Damas do samba estreia na TV Brasil na faixa Festival de cinema, nesta quarta-feira (9), às 22h30, no formato documentário. Dirigida pela cineasta Susanna Lira, a atração resgata a presença das mulheres no samba e a importância delas na história da música popular brasileira. Com repertório de clássicos do gênero, a produção (inédita na TV aberta) revela o trabalho de veteranas consagradas e talentos da nova geração. Aborda a história de ícones como Tia Ciata, Dona Zica (mulher de Cartola), Dona Ivone Lara (foto) e Dona Neuma.





O documentário também destaca grandes cantoras: Clara Nunes, Alcione, Leci Brandão, Jovelina Pérola Negra, Beth Carvalho e Clementina de Jesus. Damas do samba parte da época da escravidão até chegar a 2013. Lembra a pioneira Tia Ciata (1854-1924), a baiana que ajudou a difundir o samba de roda no Rio de Janeiro. Em sua casa, ponto de encontro de músicos, nasceu o clássico Pelo telefone (1916), de Donga e Mauro de Almeida. Dona Ivone Lara canta a capela seu hit Sonho meu.





GIADA FAZ A FESTA

COMO RECEBER EM CASA





Giada De Laurentiis sabe como receber bem e compartilha dicas infalíveis, com direito a cardápios e preparativos, na quarta temporada da série Giada faz a festa, que estreia nesta quarta-feira (9), às 22h, no Food Network. Na nova safra de episódios, a apresentadora revela seus segredos e receitas de anfitriã – são toques de decoração e cardápios para ocasiões das mais diversas, seja um encontro despretensioso entre amigas, churrasco em família, “festa do chocolate” para as crianças ou um jantar romântico.





MATHEUS ENGENHEIRO

SINGLE CHEGA DEVAGAR





O cantor, compositor e artista visual Matheus Engenheiro lança o single Chega devagar, canção sobre ansiedade e a necessidade de mais delicadeza nas relações. A música, que terá videoclipe divulgado em 21 de setembro, já está disponível nas principais plataformas digitais. O artista começou sua carreira musical como diretor criativo de MC Xuxu, uma das pioneiras no movimento musical trans. Também criou videolyrics e vídeos gráficos para Elza Soares, Luciana Mello e Alice Caymmi. Foi vocalista de uma banda de jazz em Juiz de Fora, mas decidiu investir no trabalho autoral e, em 2019, lançou a música e o clipe Mente pra mim.





TULIPA RUIZ

OS ÍMPARES





Tulipa Ruiz é a convidada do episódio desta semana de Os ímpares para reler Não tenha medo não, do álbum Eu quero é botar meu bloco na rua, de Sérgio Sampaio. Negro Leo faz sua versão para a faixa homônima ao disco. Já Renato Piau, grande amigo de Sérgio, visita a gravação e conta um pouco sobre a produção do disco e o contexto histórico da época. O programa vai ao ar nesta quarta-feira (9), às 8h30, no Curta!.





CINEOP

BALANÇO





Em cinco dias (de 3 a 7 de setembro), a 15ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, realizada em ambiente digital, registrou mais de 100 mil acessos no site www.cineop.com.br vindos de 54 países. Com exceção dos filmes e oficinas, os demais conteúdos discutidos e produzidos durante o evento permanecem disponíveis para consulta do público no canal do YouTube da Universo Produção. Segundo Raquel Hallak, coordenadora-geral da CineOP, o evento digital conseguiu realizar todas as atividades previstas para a edição presencial. A programação foi estruturada em três eixos centrais – preservação, história educação –, contemplando o tema central desta edição, “Cinema de todas as telas”. Foram exibidas 103 produções (15 longas, 12 médias e 76 curtas-metragens) de 15 estados brasileiros.





ANDREW SOLOMON

FRONTEIRAS DO PENSAMENTO





O escritor norte-americano Andrew Solomon, referência em depressão e saúde mental, abre a temporada 2020 do Fronteiras do pensamento, nesta quarta-feira (9), a partir das 20h. As inscrições para a conferência, em plataforma digital, podem ser feitas no site fronteiras.com até as 16h de hoje. Inscrições realizadas a partir de quinta-feira (10) terão acesso à gravação da conferência de Solomon e poderão acompanhar ao vivo os outros intelectuais que participam do Fronteiras até dezembro. As conferências serão transmitidas ao vivo, com tradução simultânea. Os participantes poderão enviar perguntas. A temporada deste ano ainda terá Mia Couto, Jonathan Haidt, Paul Collier, Timothy Snyder, Alain Mabanckou, Fritjof Capra e Isabela Figueiredo. Informações sobre programação completa e valores em www.fronteiras.com.





ANTONIO FAGUNDES E ZÉ RENATO

CONTADORES DE HISTÓRIAS





Antonio Fagundes vai virar contador de histórias nesta quarta-feira (9) no projeto Viva Personas, realizado pela Associação Viva e Deixe Viver, que apresenta a segunda gravação realizada pelo ator para crianças isoladas em hospitais ou em casa. Já a partir de sexta-feira (11), será a vez do vídeo do cantor e compositor Zé Renato, que uniu forças a cerca de 1,3 mil contadores de histórias da entidade impedidos de entrar nos hospitais por causa da pandemia. Todos os vídeos podem ser acessados no site Bisbilhoteca Viva (http://www.vivaedeixeviver/bisbilhotecaviva).





MARCELO ADNET

SINTA-SE EM CASA CHEGA AO FIM





O programa de esquetes Sinta-se em casa, de Marcelo Adnet , será encerrado na sexta-feira (11), mesmo dia em que será lançado o episódio número 110. Disponível no Globoplay, a produção foi gravada inteiramente na casa do ator. Em uma conversa no Twitter, o humorista Paulo Vieira comentou que Adnet não teria “tempo para fofoca” por se dedicar ao programa diário de humor. Adnet respondeu que a atração vai acabar nesta semana. “Aí passarei a me exercitar, pegar sol e beber água. E seguir suas tretas!”, brincou. “Lamento como espectador, mas como amigo imagino o quanto você está cansado, né? É importante se recompor!”, respondeu Vieira. Adnet concordou, destacando que foram produzidos, até o momento, 106 episódios. Vídeos do humorista imitando o presidente Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes viralizaram nas redes sociais. Uma de suas últimas imitações, a de Mário Frias, não agradou ao secretário especial da Cultura. De acordo com a Globo, agora Adnet vai se dedicar às gravações de Escolinha do Professor Raimundo.









Lives do dia





TICO SANTA CRUZ





O cantor e compositor Manno Góes comanda bate-papo musical com Tico Santa Cruz nesta quarta (9), às 16h, na página da União Brasileira de Compositores (UBC) no Instagram (www.instagram.com/ubcmusica/). Vocalista e um dos fundadores do Detonautas Roque Clube, o músico é um dos destaques da nova fase do rock no Brasil. O Detonautas foi criado em 1997, no Rio de Janeiro. Geralmente, as letras de suas canções referem-se ao amor, à violência e à corrupção. A preocupação com a cidadania marca o perfil de luta social e política da banda.





DAÚDE





Em show criado especialmente para este momento de pandemia, a cantora Daúde apresenta seu repertório recheado de música brasileira, nesta quarta-feira (9), às 19h, acompanhada por Clauber Fabre (violão e guitarra). Em quase 30 anos de carreira, a artista gravou cinco discos. Na live, transmitida no Instagram (@sescaovivo) e YouTube (@sescsp), a cantora interpreta Emoriô, de João Donato, Cala boca menino, de Dorival Caymmi (1914-2008), Arrebol, de Dominguinhos (1941-2013), Não identificado, de Caetano Veloso, e Lavanda, de Carlinhos Brown.